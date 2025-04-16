Подробности дела сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Бывший заместитель руководителя Офиса Президента (2019–2024 гг.) выбрал именно Одесскую область для легализации незаконно полученных миллионов. По данным НАБУ и САП, чиновник построил элитные дома в рекреационной зоне региона, используя деньги, полученные в виде взятки.

По данным следствия, экс-чиновник незаконно получил наличные и решил «отмыть» их через строительство частных коттеджей общей площадью более 300 кв. м.

Для этого он передал почти 6,5 млн грн компании, которой принадлежал участок земли на берегу моря. Сначала объекты оформили на эту компанию, а после того как фигуранту вручили подозрение в мае 2024 года, — переписали на доверенное лицо.

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Часть этих средств, по данным НАБУ, чиновник получил в виде взятки. В 2022 году владелец одной из строительных компаний предложил ему «вознаграждение» в виде работ и услуг на сумму $100 тыс. в обмен на содействие в тендере. С помощью бывшего должностного лица Антимонопольный комитет отменил результаты предыдущего конкурса, а новый выиграла именно инициирующая компания.

По данным украинских СМИ, речь идет об Андрее Смирнове. В марте 2024 года президент Зеленский уволил его с должности заместителя главы собственного офиса. В мае того же года против него были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении на сумму более 15,7 млн грн.

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