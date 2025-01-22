Про це повідомляє Служба безпеки України.
За матеріалами справи, головний психіатр ЗСУ, який є заступником Голови Центральної ВЛК і вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби, протягом повномасштабного вторгнення набув активів на понад 1 млн доларів США.
Набуте сумнівним шляхом майно він не вносив у декларацію і, як прийнято, оформив на дружину, доньку, синів та інших осіб.
Так, з 2022 року психіатр обзавівся:
- квартирою в Одесі;
- приватним будинком і двома земельними ділянками в Київській області;
- двома квартирами в Києві;
- 4-ма автомобілями: БМВ Х7 2022 і 2024 років випуску, БМВ Х5 2023 р.в., БМВ Х3 2022 р.в.
Під час обшуків у нього знайшли 152 тис. доларів і 34 тис. євро готівкою.
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Чиновнику готуються повідомити про підозру за двома статтями: у незаконному збагаченні (ст. 368-5) та декларування недостовірної інформації (ст. 366-2).
Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і накладення арешту на активи психіатра.
За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Друза, якого у 2017 році вже затримували за підозрою в отриманні 52 тис. гривень хабара від призовника.