Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, головний психіатр ЗСУ, який є заступником Голови Центральної ВЛК і вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби, протягом повномасштабного вторгнення набув активів на понад 1 млн доларів США.

Набуте сумнівним шляхом майно він не вносив у декларацію і, як прийнято, оформив на дружину, доньку, синів та інших осіб.

Так, з 2022 року психіатр обзавівся:

квартирою в Одесі;

приватним будинком і двома земельними ділянками в Київській області;

двома квартирами в Києві;

4-ма автомобілями: БМВ Х7 2022 і 2024 років випуску, БМВ Х5 2023 р.в., БМВ Х3 2022 р.в.

Під час обшуків у нього знайшли 152 тис. доларів і 34 тис. євро готівкою.

Чиновнику готуються повідомити про підозру за двома статтями: у незаконному збагаченні (ст. 368-5) та декларування недостовірної інформації (ст. 366-2).

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і накладення арешту на активи психіатра.

За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Друза, якого у 2017 році вже затримували за підозрою в отриманні 52 тис. гривень хабара від призовника.