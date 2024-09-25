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Колишнього голову одеського ТЦК відправили на фронт – у саме пекло

Колишнього голову одеського ТЦК відправили на фронт – у саме пекло

Колишній керівник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Охріменко став командиром легендарної 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що нині обороняє Вугледар.

Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

Олександр Охріменко очолював одеський регіональний ТЦК у 2023-2024 роках, проте 27 травня 2024 року його звільнили і перевели на посаду начальника відділу фізкультурно-спортивної реабілітації управління фізичної культури та фізкультурно-спортивної реабілітації командування Сухопутних військ.

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Тепер Олександра Охріменка призначено командиром 72-ї окремої механізованої бригади – одного з найбільш боєздатних з’єднань Сухопутних військ України. «Чорні Запорожці» нині обороняють один із найгарячіших напрямків фронту – Вугледар.

Зазначимо, Вугледар має велике стратегічне значення. Він розташований на пагорбі та на стику двох фронтів – Східного на Донеччині та Південного в Запорізькій області. Постійні російські атаки і наступи на флангах Вугледара загрожують оточенню українських військових у цьому населеному пункті.

Служба у 72-ій бригаді для Охріменка не новий терен. У 2006 році офіцер закінчив Одеський інститут сухопутних військ, після чого отримав призначення саме в 72-гу, де пройшов шлях від командира взводу до начальника штабу 1-го механізованого батальйону. Повномасштабну війну він зустрів у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, командиром якої став у жовтні 2021 року.

 

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