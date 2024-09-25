Війна, день 945: росіяни намагаються оточити Вугледар, українські спецпризначенці провели успішну операцію

Повітряна атака 25 вересня

У ніч на 25 вересня 2024 року російські окупанти атакували Одеську область чотирма керованими авіаційними керованими ракетами Х-59/69, Харківську область зенітною керованою ракетою С-300 і трьома ракетами невстановленого типу, а також 32 ударними БпЛА типу «Shahed».

До відбиття повітряного нападу противника залучалися авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Ще чотири ворожі безпілотники локально втрачено в кількох регіонах України.

Вовчанський агрегатний завод деокуповано

Кілька підрозділів ГУР звільнили величезне підприємство у Вовчанську на Харківщині. Усі 30 будівель заводу повністю очищені від окупантів і передані під контроль ЗСУ.

Повідомляють, що в масштабній спецоперації брали участь кілька груп ГУР МО: «Стугна», “Парагон”, РДК, “Юнгер”, БДК, “Терор”. Бійцям доводилося вступати в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

Як зазначили в українській військовій розвідці, росіяни перетворили агрегатний завод на свою пропагандистську «фортецю», залучаючи до її оборони наймотивованіші та найпрофесійніші підрозділи, серед яких були, зокрема, бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (Кубинка, Москва).

Проти українських розвідників безперервно застосовували артилерію, ударні дрони-камікадзе, КАБи та важкі вогнеметні системи «Сонцецепёк».

У результаті операції українцям вдалося взяти в полон окупантів і поповнити обмінний фонд.

Ситуація на фронті залишається складною

Війська рф досягли околиць Вугледара Донецької області на тлі посиленого наступу поблизу поселення, але захоплення міста навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій на заході Донбасу.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни.

Західні ЗМІ, українські військові експерти та журналісти 23 і 24 вересня активно попереджали, що постійні російські атаки і наступи на флангах Вугледара загрожують оточити український гарнізон у населеному пункті, що може змусити українські війська відступити з цього району.

Вугледар має велике стратегічне значення. Він розташований на пагорбі і на стику двох фронтів – Східного в Донецькій області та Південного в Запорізькій.

За 18 км на схід від міста проходять залізничні шляхи, якими російська армія може перекидати війська і техніку по лінії Донецьк-Волноваха і далі на південь.

Загалом, за інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 154 бойових зіткнення.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує порівнювати із землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали тринадцять авіударів дев’ятнадцятьма КАБами по власній території.

Ліквідовано ще 1250 окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два ворожі пункти управління, 20 районів зосередження особового складу, три засоби ППО та одну артилерійську систему противника.

Втрати окупантів у техніці за добу: