Новости Одессы и Одесской области

Бывшего главу одесского ТЦК отправили на фронт — в самое пекло

Бывшего главу одесского ТЦК отправили на фронт — в самое пекло

Бывший руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Охрименко стал командиром легендарной 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая сейчас обороняет Угледар.

Об этом сообщил военный журналист Юрий Бутусов.

Александр Охрименко возглавлял одесский региональный ТЦК в 2023-2024 году, однако 27 мая 2024 года он был уволен и переведен на должность начальника отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации командования Сухопутных войск.

Читайте также: Глава одесского ТЦК рассказал о «бусификации» и своей зарплате

Теперь Александр Охрименко назначен командиром 72-й отдельной механизированной бригады — одной из самых боеспособных соединений Сухопутных войск Украины. «Черные Запорожцы» сейчас обороняют одно из самых горячих направлений фронта — Угледар.

Отметим, Угледар имеет большое стратегическое значение. Он расположен на возвышенности и на стыке двух фронтов — Восточного в Донецкой области и Южного в Запорожской. Постоянные российские атаки и наступления на флангах Угледара угрожают окружению украинских военных в этом населенном пункте.

Служба в 72-ой бригаде для Охрименко не новое поприще. В 2006 году офицер окончил Одесский институт сухопутных войск, после чего получил назначение именно в 72-ю, где прошел путь от командира взвода до начальника штаба 1-го механизированного батальона. Полномасштабную войну он встретил в составе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, командиром которой стал в октябре 2021 года.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua