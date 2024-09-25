Бывшего главу одесского ТЦК отправили на фронт — в самое пекло

Об этом сообщил военный журналист Юрий Бутусов.

Александр Охрименко возглавлял одесский региональный ТЦК в 2023-2024 году, однако 27 мая 2024 года он был уволен и переведен на должность начальника отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации командования Сухопутных войск.

Теперь Александр Охрименко назначен командиром 72-й отдельной механизированной бригады — одной из самых боеспособных соединений Сухопутных войск Украины. «Черные Запорожцы» сейчас обороняют одно из самых горячих направлений фронта — Угледар.

Отметим, Угледар имеет большое стратегическое значение. Он расположен на возвышенности и на стыке двух фронтов — Восточного в Донецкой области и Южного в Запорожской. Постоянные российские атаки и наступления на флангах Угледара угрожают окружению украинских военных в этом населенном пункте.

Служба в 72-ой бригаде для Охрименко не новое поприще. В 2006 году офицер окончил Одесский институт сухопутных войск, после чего получил назначение именно в 72-ю, где прошел путь от командира взвода до начальника штаба 1-го механизированного батальона. Полномасштабную войну он встретил в составе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, командиром которой стал в октябре 2021 года.