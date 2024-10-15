Колишній правоохоронець переслідував сім’ю одесита, щоб вибити неіснуючий борг

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

У вересні 2024 року експоліцейський вирішив «підзаробити» і почав вимагати в жителя Одеси 60 тисяч доларів, які потерпілий нібито заборгував іншому його знайомому.

Представившись працівником ДБР, він упродовж місяця вимагав в одесита гроші, погрожував йому, психологічно тиснув на нього і навіть стежив за його сім’єю.

Разом зі спільником вони публікували в соцмережах фотографії членів сім’ї потерпілого з провокаційними підписами, надсилали фото і відео того, як стежать за ним і його сім’єю. Одесит вирішив віддати гроші, які не позичав, за умови, що його родині залишать у спокої.

11 жовтня 2024 року екс-правоохоронця зі спільником затримали під час отримання частини суми – 25 тисяч доларів.

Наразі обом вимагачам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України.

Підозрюваних взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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