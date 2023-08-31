Відібрали документи на квартиру: під Одесою злочинці вимагали неіснуючий борг

У 31-річного мешканця Одеської області здирники за 8 тисяч неіснуючого боргу забрали документи на квартиру та землю. Зловмисників затримали “на гарячому”.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Здирники 37 і 52 років, дізнавшись про купівлю жителем Великодолінської селищної громади автомобіля за дві тисячі доларів США на виплат, прийшли до нього нібито за грошима, але замість двох вимагали вісім тисяч — як відшкодування неіснуючих відсотків.

Вони погрожували потерпілому, залякуючи фізичною розправою, а коли зрозуміли, що такої суми грошей у чоловіка немає, зажадали віддати їм документи на квартиру та земельну ділянку як відшкодування неіснуючого боргу. Документи вони отримали, а вимагання та погрози не припинили.

Затримали зловмисників у будинку потерпілого, коли вони вкотре вимагали повернути борг.

Підозрювані поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

За здирство за ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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