Бывший правоохранитель преследовал семью одессита, чтобы выбить несуществующий долг

В Одессе задержали бывшего правоохранителя, который выдавал себя за работника Государственного бюро расследований и требовал у одессита 60 тысяч долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
В сентябре 2024 года экс-полицейский решил «подзаработать» и потребовал у жителя Одессы 60 тысяч долларов, которые потерпевший якобы задолжал другому его знакомому.
Представившись работником ГБР, он в течение месяца требовал у одессита деньги, угрожал ему, психологически давил на него и даже следил за его семьей.
Вместе с сообщником они публиковали в соцсетях фотографии членов семьи потерпевшего с провокационными подписями, присылали фото и видео того, как следят за ним и его семьей. Одессит решил отдать деньги, которые не занимал, при условии, что его семье оставят в покое.
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11 октября 2024 года экс-правоохранителя с сообщником задержали во время получения части суммы — 25 тысяч долларов.
Сейчас обоим вымогателям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины.
Подозреваемых заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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