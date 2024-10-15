Бывший правоохранитель преследовал семью одессита, чтобы выбить несуществующий долг

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В сентябре 2024 года экс-полицейский решил «подзаработать» и потребовал у жителя Одессы 60 тысяч долларов, которые потерпевший якобы задолжал другому его знакомому.

Представившись работником ГБР, он в течение месяца требовал у одессита деньги, угрожал ему, психологически давил на него и даже следил за его семьей.

Вместе с сообщником они публиковали в соцсетях фотографии членов семьи потерпевшего с провокационными подписями, присылали фото и видео того, как следят за ним и его семьей. Одессит решил отдать деньги, которые не занимал, при условии, что его семье оставят в покое.

11 октября 2024 года экс-правоохранителя с сообщником задержали во время получения части суммы — 25 тысяч долларов.

Сейчас обоим вымогателям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины.

Подозреваемых заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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