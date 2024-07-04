“Здалося, що ви не так зі мною розмовляєте”: одесит намагався виправдатися перед ветераном без ніг (відео)

Нагадаємо, 3 липня в одній із ветклінік Одеси відвідувач образив лікаря-ветеринара під час прийому у нього у кабінеті. Чоловіка обурило, що лікар, оглядаючи його собаку, не міг підвестися з стільця і ​​підійти до тварини ближче. Побачивши протези Олексія Притули, одесит обматив його та залишив кабінет лікаря.

Ситуація привернула увагу громадськості та військових. 43-річний одесит Вадим Шевеленко, який учора вилаяв ветерана війни Олексія Притула, вибачився за свій вчинок. Але зробив це лише після того, як до нього дійшли активісти.

Депутат Одеської облради Андрій Бабенко опублікував відео, де той намагається виправдатися. Шевеленко довго не міг пояснити, чому “послав на ***” лікаря, проте зрештою сказав, що був засмучений через собаку, а протези Притули не помітив.

“Я перепрошую. Я реально, коли ви сиділи за столом, не бачив протези. Я через стан собаки був засмучений, коли заходив. Я не бачив, що у вас є складнощі, реально не бачив… Коли я зайшов до вам у кабінет мені здалося, що ви якось не так зі мною розмовляли”, – сказав Шевеленко.

У відповідь ветеран Олексій Притула заявив, що не вибачається. Як повідомили у Нацполіції, потерпілий звернувся із заявою про притягнення до відповідальності відвідувача клініки.

“Правоохоронці приїхали за вказаною адресою, де 38-річний потерпілий звернувся із заявою про притягнення до відповідальності відвідувача клініки. Вжитими заходами правоохоронці встановили правопорушника та місце його проживання. Ним виявився 43-річний громадянин. Поліцейські склали щодо нього адміністративний протокол7 про адміністративні правопорушення”. вину він визнав і зараз уже вибачився перед потерпілим”, – йдеться у повідомленні поліції.

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