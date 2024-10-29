Кто возглавил Одесский областной МСЭК

Данную информацию подтвердили в Одесской ОВА, сославшись на соответствующее распоряжение главы ОВА Олега Кипера.

При этом в ОВА уточнили, что Максим Голубенко с сегодняшнего дня, 29 октября 2024 года, назначен временно исполняющим обязанности главного врача Одесского областного МСЭК.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее глава Одесского областного МСЭК написала заявление об увольнении. Это произошло после того, как обнаружили, что почти каждый десятый прокурор области имеет статус человека с инвалидностью.

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что планировал сменить руководство МСЭК еще до скандала с прокурорами. В частности, во время проверки заведения его поразили плохие условия в помещениях и неправильное отношение к военным.

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