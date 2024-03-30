«Кава на Думській»: чого вимагають одесити, виходячи на щотижневу акцію? (відео, фото)

Кореспондент «Одеського життя», яка побувала на сьогоднішній акції під назвою «Кава на Думській», поцікавилася в її учасників, що змушує їх приходити до будівлі мерії щосуботи. Їхні відповіді – у нашому репортажі:

Щотижневі протести одеситів біля будівлі мерії з вимогою скасувати неадекватні в дні війни тендери хоч і не відразу, але все ж таки приносять плоди.

Так, на початку березня стало відомо про остаточне розірвання договору на ремонт будівлі Київського районного суду на більш ніж 100 млн гривень. Саме з цього тендеру й розпочалися акції протесту на Думській.

Нагадаємо, у серпні 2023 року управління капітального будівництва Одеської міськради опублікувало тендер на реконструкцію будівлі Київського райсуду, що на вулиці Варненській, 3Б. вартість робіт оцінили у 106,2 млн гривень.

Після цього голова одеського фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова попередила місцеву владу, що у разі, якщо цей тендер не буде скасовано, вона вийде на одиночний пікет. Її ініціативу підхопили багато городян, зокрема, активісти та родичі наших воїнів – тих, хто зараз обстоює нашу свободу та незалежність в окопах на передовій.

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