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Одесити знову виступають проти марних тендерів (фоторепортаж)

Одесити знову виступають проти марних тендерів (фоторепортаж)

Сьогодні, у суботу, 23 березня, біля будівлі одеської мерії на Думській площі відбулася чергова акція на підтримку ЗСУ та не підтримку марних та невчасних у дні війни тендерів.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

«Ні» безглуздим тендерам! Все для перемоги! Життя захисникам!», – голосно скандували учасники акції.

Акція у мерії Одеси 23 березня 2024

Акція у одеської мерії 23 березня 2024

Акція протесту у одеської мерії 23 березня 2024

Маленька учасниця акції у мерії Одеси, 23 березня 2024

Варто нагадати, що щотижневі протести одеситів біля будівлі мерії з вимогою скасувати неадекватні в дні війни тендери хоч і не відразу, але все ж таки дають свої плоди: раніше повідомлялося про остаточне розірвання договору на ремонт будівлі Київського районного суду на більш ніж у 100 млн гривень.

За словами голови БФ «Корпорація монстрів» Катерини Ножевникової, саме з акцій протесту в Одесі розпочалися «рух» по всій країні та активна закупівля FPV-дронів і не лише їх органами місцевого самоврядування.

Автор фото та відео: Вікторія Кучурка

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