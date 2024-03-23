Одесити знову виступають проти марних тендерів (фоторепортаж)

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

«Ні» безглуздим тендерам! Все для перемоги! Життя захисникам!», – голосно скандували учасники акції.

Варто нагадати, що щотижневі протести одеситів біля будівлі мерії з вимогою скасувати неадекватні в дні війни тендери хоч і не відразу, але все ж таки дають свої плоди: раніше повідомлялося про остаточне розірвання договору на ремонт будівлі Київського районного суду на більш ніж у 100 млн гривень.

За словами голови БФ «Корпорація монстрів» Катерини Ножевникової, саме з акцій протесту в Одесі розпочалися «рух» по всій країні та активна закупівля FPV-дронів і не лише їх органами місцевого самоврядування.

Автор фото та відео: Вікторія Кучурка