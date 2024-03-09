Скандальний договір на ремонт суду в Одесі розірвано, але протести у мерії не припиняються

Про це повідомив депутат Одеської міськради Петро Обухов.

«Через 2 дні після того, як я на сесії спитав, чому досі не розірваний договір на ремонт Київського суду, його розірвали. А Бориса Панова (начальника управління капітального будівництва Одеської міськради – ред.) після цього, як пишуть ЗМІ, звільнили. Дякую усім, хто боровся за це!»

– написав він у Facebook.

А відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова подякувала всім, хто не злякався вийти на захист тих, хто захищає нас, і виграв час.

Волонтер нагадала, що саме з акцій протесту в Одесі розпочалися «двіж» по всій країні та активна закупівля FPV-дронів і не лише їх органами місцевого самоврядування.

Під пильним наглядом: на Думській площі 9 березня відбулася чергова акція

У той же час, як повідомляє кореспондент «Одеського життя», сьогодні, у суботу, 9 березня, біля будівлі одеської мерії на Думській площі традиційно зібралися городяни, які протестували.

Зазначимо, що сьогоднішня акція відбувається під пильною увагою представників влади.

Нагадаємо, у серпні 2023 року управління капітального будівництва Одеської міськради опублікувало тендер на реконструкцію будівлі Київського райсуду, що на вулиці Варненській, 3Б. вартість робіт оцінили у 106,2 млн гривень.

Після цього Ножевнікова заявила, що вийде на одиночний пікет якщо багатомільйонний тендер на ремонт Київського райсуду не скасують. Пізніше до неї приєдналися небайдужі городяни.

25 листопада 2023 року Ножевнікова повідомила про рішення припинити мітингувати під мерією, але найстійкіші городяни все ж таки продовжують акцію.

Автор фото: Вікторія Кучурка