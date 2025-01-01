В одеських Центрах адмінпослуг буде доступна нова послуга

Це рішення було ухвалено 31 грудня під час засідання Уряду, повідомили в МВС.

Нововведення надасть громадянам ширші можливості для вибору установи, в якій можна одночасно оформити внутрішній паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. Зокрема, у разі втрати або викрадення документів.

«Метою ухвалення розпорядження є адаптація до Закону України від 9 травня 2024 року № 3709-IX, який регулює надання окремих адміністративних послуг, зокрема за кордоном», – ідеться в повідомленні.

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