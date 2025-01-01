Новини Одеси та Одеської області

В одеських Центрах адмінпослуг буде доступна нова послуга

В одеських Центрах адмінпослуг буде доступна нова послуга

Кабмін додав нову адміністративну послугу, яка передбачає одночасне оформлення в Центрах адмінпослуг внутрішнього паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Це рішення було ухвалено 31 грудня під час засідання Уряду, повідомили в МВС.

Нововведення надасть громадянам ширші можливості для вибору установи, в якій можна одночасно оформити внутрішній паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. Зокрема, у разі втрати або викрадення документів.

«Метою ухвалення розпорядження є адаптація до Закону України від 9 травня 2024 року № 3709-IX, який регулює надання окремих адміністративних послуг, зокрема за кордоном», – ідеться в повідомленні.

Читайте також: Центр адмінпослуг Одеси опублікував графік роботи у святкові дні

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk