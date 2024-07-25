Бронювання через Дію: скільки відстрочок отримано за тиждень на Одещині

Бронювання через Дію: скільки відстрочок отримано за тиждень на Одещині

Сервіс електронного бронювання запрацював на порталі «Дія» для категорій критично важливих підприємств і тих, що забезпечують потреби Сил оборони. У Мінцифрі повідомили, що всього за тиждень бронь від призову отримали понад 55 тисяч фахівців.

У Мінцифрі також підкреслили, що новий сервіс усуває вплив людського фактора і значно прискорює процес бронювання. Наприклад, лише в Одеській області за останній тиждень було заброньовано 2348 працівників критично важливих для країни та її оборони підприємств.

Раніше на перевірку інформації вручну витрачалися тижні. Спільно з Мінекономіки та Міноборони вдалося автоматизувати всі можливі процеси, зробивши сервіс прозорим і швидким. Тепер середній час на отримання електронного бронювання становить 15 хвилин.

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