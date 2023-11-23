Юна мешканка Чорноморська стала суперфіналісткою цікавого проєкту

Проєкт-гру було створено в рамках спільного проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ініціативи з поліпшення культури харчування Cult Food шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Команда, в якій грала Уляна Барсук – мешканка Чорноморська, набрала найбільшу кількість балів у онлайн-форматі гри “ГраЇмо”, виконуючи завдання, які щотижня отримували у чат-боті.

У восьми конкурсах гри півфіналісти виконували цікаві та пізнавальні завдання:

збирали тарілку здорового харчування;

досліджували вміст цукру у напоях;

відгадували назви корисних страв за емоджі;

дізнавалися з яких інгредієнтів складаються корисні страви.

Капітанами команд півфіналістів стали популярні TikTok-блогерки Анна Гуменюк та Дар’я Ситнікова. Вони допомагали учасникам блискавично пройти кожне завдання та отримати шалену порцію позитивних емоцій.

В результаті змагання перемогу та право зіграти у суперфіналі виборола команда “Морквинки” у складі Фроленкової Соломії (Хмельницький), Барсук Уляни (Чорноморськ), Гулько Назара (Хмельницький), Ткач Злати (Київ), Мартинової Марії (Київ), Рисак Анастасії (Вишневе) та Тулуп Павла (Сновськ).

Читайте також: 9-річна українка виступить у фіналі Дитячого Євробачення-2023 у незвичайному образі

На другому місці команда “Перці” (Барсук Дар’я (Чорноморськ), П’ятківська Евеліна (Вінниця), Сидоренко Аліна (Хмельницький), Колодяжна Яна (Знам’янка), Фазульянов Георгій (Вінниця), Сушко Іван (Вознесенськ) та Щербань Поліна (Корсунь Шевченківський).

Проєкт “ГраЇмо” стартував у середині липня та вже об’єднав понад 12 тис. підлітків з 27 міст України. Мета проєкту — в ігровому форматі навчити молоде покоління (підлітків 10-17 років) основам здорового харчування. Молодь має можливість як відвідати гру особисто у молодіжному центрі свого міста, так і доєднатися до гри онлайн.. Щомісяця організатори визначають переможців гри, які отримують шанс приїхати у столицю та поборотися за право стати суперфіналістами.

Я дуже хочу, щоб всі підлітки усвідомили, що здорове харчування — це не про дієти. Це завжди про вибір продуктів, збалансований раціон, розуміння, що таке здорова тарілка і як це в комплексі впливає на наш організм, —

відзначив шеф-кухар Євген Клопотенко.

Охочі взяти участь у ще двох півфіналах проєкту “ГраЇмо” ще мають можливість зареєструватися у чат-ботах. А на фінал усі переможці будуть запрошені до Києва на супергру з Євгеном Клопотенком.