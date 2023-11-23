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Юна мешканка Чорноморська стала суперфіналісткою цікавого проєкту

Юна мешканка Чорноморська стала суперфіналісткою цікавого проєкту

Мешканка Чорноморська стала однією з суперфіналістів спільного проєкту ЮНІСЕФ та Євгена Клопотенка “ГраЇмо”, який покликаний популяризувати здорове харчування серед молоді та створений. Для участі у півфіналі гри чотирнадцять учасників з дев’яти міст України зустрілися у Києві. 

Проєкт-гру було створено в рамках спільного проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ініціативи з поліпшення культури харчування Cult Food шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Команда, в якій грала Уляна Барсук – мешканка Чорноморська, набрала найбільшу кількість балів у онлайн-форматі гри “ГраЇмо”, виконуючи завдання, які щотижня отримували у чат-боті.

Проєкт ГраЇмо

У восьми конкурсах гри півфіналісти виконували цікаві та пізнавальні завдання:

  • збирали тарілку здорового харчування;
  • досліджували вміст цукру у напоях;
  • відгадували назви корисних страв за емоджі;
  • дізнавалися з яких інгредієнтів складаються корисні страви.

Капітанами команд півфіналістів стали популярні TikTok-блогерки Анна Гуменюк та Дар’я Ситнікова. Вони допомагали учасникам блискавично пройти кожне завдання та отримати шалену порцію позитивних емоцій.

Проєкт ГраЇмо

В результаті змагання перемогу та право зіграти у суперфіналі виборола команда “Морквинки” у складі Фроленкової Соломії (Хмельницький), Барсук Уляни (Чорноморськ), Гулько Назара (Хмельницький), Ткач Злати (Київ), Мартинової Марії (Київ), Рисак Анастасії (Вишневе) та Тулуп Павла (Сновськ).

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На другому місці команда “Перці” (Барсук Дар’я (Чорноморськ), П’ятківська Евеліна (Вінниця), Сидоренко Аліна (Хмельницький), Колодяжна Яна (Знам’янка), Фазульянов Георгій (Вінниця), Сушко Іван (Вознесенськ) та Щербань Поліна (Корсунь Шевченківський).

Проєкт “ГраЇмо” стартував у середині липня та вже об’єднав понад 12 тис. підлітків з 27 міст України. Мета проєкту — в ігровому форматі навчити молоде покоління (підлітків 10-17 років)  основам здорового харчування. Молодь має можливість як відвідати гру особисто у молодіжному центрі свого міста, так і доєднатися до гри онлайн.. Щомісяця організатори визначають переможців гри, які отримують шанс приїхати у столицю та поборотися за право стати суперфіналістами.

Я дуже хочу, щоб всі підлітки усвідомили, що здорове харчування — це не про дієти. Це завжди про вибір продуктів, збалансований раціон, розуміння, що таке здорова тарілка і як це в комплексі впливає на наш організм, —

відзначив шеф-кухар Євген Клопотенко.

Охочі взяти участь у ще двох півфіналах проєкту “ГраЇмо” ще мають можливість зареєструватися у чат-ботах. А на фінал усі переможці будуть запрошені до Києва на супергру з Євгеном Клопотенком.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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