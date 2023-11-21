Маленькі українці можуть отримати подарунки до Дня Святого Миколая – що треба встигнути до 2 грудня

Про умови благодійної програми та про те, як отримати подарунок до першого новорічного свята, повідомляється на сторінці організації Belugа в Instagram.

Як отримати подарунок від Святого Миколая

написати листа Святому Миколаю: розповісти про себе та свою сім’ю;

до листа додати малюнок, присвячений новорічним святам;

зробити фото листа та малюнка та надіслати ГО Belugа до Instagram direct, а сам оригінал листа – віднести за адресою, де розташовані скриньки (для мешканців Запоріжжя) або надіслати Новою поштою (м. Запоріжжя, Нова Пошта 1. Контактна особа: + 380 95 076 52 50, Дмитро Нога).

Правила участі у програмі

листи надсилають діти віком до 12 років;

листи без малюнка зараховані не будуть;

обов’язково вказати вік та ПІБ дитини;

дітям, які не проживають у Запоріжжі – вказати зворотну адресу та разом з листом та малюнком надіслати копію свідоцтва народження дитини;

листи приймаються до 2 грудня 2023 року.

Як отримати подарунок

Для отримання подарунка обов’язково потрібно бути підписаним на соцмережі https://cutt.ly/zwUoyaec та https://cutt.ly/JwUot1uF.

Після передачі листа відправникам також необхідно зробити репост публікації: https://cutt.ly/EwUotUte і стежити за новинами в соцмережах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Beluga (@beluga_oleksander)

Фото РБК-Україна