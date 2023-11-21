Маленькі українці можуть отримати подарунки до Дня Святого Миколая – що треба встигнути до 2 грудня

Не за горами казкове свято, яке дуже люблять діти – День Святого Миколая. Цього року у зв’язку зі зміною в Україні церковного календаря це свято відзначатиме 6 грудня. А напередодні Дня Святого Миколая маленькі українці матимуть змогу отримати благодійну допомогу від громадської організації Belugа.
Про умови благодійної програми та про те, як отримати подарунок до першого новорічного свята, повідомляється на сторінці організації Belugа в Instagram.
Як отримати подарунок від Святого Миколая
- написати листа Святому Миколаю: розповісти про себе та свою сім’ю;
- до листа додати малюнок, присвячений новорічним святам;
- зробити фото листа та малюнка та надіслати ГО Belugа до Instagram direct, а сам оригінал листа – віднести за адресою, де розташовані скриньки (для мешканців Запоріжжя) або надіслати Новою поштою (м. Запоріжжя, Нова Пошта 1. Контактна особа: + 380 95 076 52 50, Дмитро Нога).
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Правила участі у програмі
- листи надсилають діти віком до 12 років;
- листи без малюнка зараховані не будуть;
- обов’язково вказати вік та ПІБ дитини;
- дітям, які не проживають у Запоріжжі – вказати зворотну адресу та разом з листом та малюнком надіслати копію свідоцтва народження дитини;
- листи приймаються до 2 грудня 2023 року.
Як отримати подарунок
Для отримання подарунка обов’язково потрібно бути підписаним на соцмережі https://cutt.ly/zwUoyaec та https://cutt.ly/JwUot1uF.
Після передачі листа відправникам також необхідно зробити репост публікації: https://cutt.ly/EwUotUte і стежити за новинами в соцмережах.
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Фото РБК-Україна