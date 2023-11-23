Юная жительница Черноморска стала суперфиналисткой интересного проекта

Проект-игра был создан в рамках совместного проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и инициативы по улучшению культуры питания Cult Food шеф-повара Евгения Клопотенко.

Команда, в которой играла Ульяна Барсук — жительница Черноморска, набрала наибольшее количество баллов в онлайн-формате игры «ГраЇмо», выполняя задания, которые еженедельно получали в чат-боте.

В восьми конкурсах игры полуфиналисты выполняли интересные и познавательные задания:

собирали тарелку здорового питания;

исследовали содержание сахара в напитках;

отгадывали названия полезных блюд за эмоджи;

узнавали из каких ингредиентов состоят полезные блюда.

Капитанами команд полуфиналистов стали популярные TikTok-блогерки Анна Гуменюк и Дарья Ситникова. Они помогали участникам молниеносно пройти каждое задание и получить безумную порцию положительных эмоций.

В результате соревнования победу и право сыграть в суперфинале завоевала команда «Морквинки» в составе Фроленковой Соломии (Хмельницкий), Барсук Ульяны (Черноморск), Гулько Назара (Хмельницкий), Ткач Златы (Киев), Мартыновой Марии (Киев), Рисак Анастасии ) и Тулуп Павла (Сновск).

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На втором месте команда «Перцы» (Барсук Дарья (Черноморск), Пятковская Эвелина (Винница), Сидоренко Алина (Хмельницкий), Колодежная Яна (Знаменка), Фазульянов Георгий (Винница), Сушко Иван (Вознесенск) и Щербань Полина (Корсунь-Шевченковский)).

Проект «ГраЇмо» стартовал в середине июля и уже объединил более 12 тыс. подростков из 27 городов Украины. Цель проекта — в игровом формате научить молодое поколение (подростков 10-17 лет) основам здорового питания. У молодежи есть возможность как посетить игру лично в молодежном центре своего города, так и присоединиться к игре онлайн. Ежемесячно организаторы определяют победителей игры, которые получают шанс приехать в столицу и побороться за право стать суперфиналистами.

Я очень хочу, чтобы все подростки осознали, что здоровое питание – это не о диетах. Это всегда о выборе продуктов, сбалансированном рационе, понимании, что такое здоровая тарелка и как это в комплексе влияет на наш организм.

отметил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Желающие принять участие в еще двух полуфиналах проекта «ГраЇмо» еще имеют возможность зарегистрироваться в чат-ботах. А на финал все победители будут приглашены в Киев на суперигру с Евгением Клопотенко.