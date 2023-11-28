Каких трамваев и троллейбусов сегодня одесситы не дождутся: список

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В сообщении говорится, что сегодня ведется работа по уборке снега на рельсах от 5 ст. до 11 ст. Люстдорфской дороги.

Также на маршрутах заявлено количество транспорта, который сегодня будет обслуживать одесситов. Но сегодня количество электротранспорта значительно больше, чем было вчера.

28 ноября работают следующие трамвайные маршруты:

маршрут №11 — 2 ед.

маршрут №13 — 3 ед.

маршрут №17 (по сокращенной схеме, до 6 станции Большого фонтана) – 3 ед.

маршрут №1– 3 ед. (Черноморского Казачества – Паустовского)

маршрут №12 (до Алексеевской площади) – 6 ед.

трамвайный маршрут №7 работает до 11 станции Люстдорфской дороги.

на маршруте №20 работает автобус.

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На маршруты выйдут следующие троллейбусы:

маршрут №7 (от Архитекторской до железнодорожного вокзала) — 14 ед.

маршрут №9 (от Инглези до железнодорожного вокзала) — 7 ед.

маршрут №8 — 10 ед.

маршрут №12 – 7 ед.

Также в мэрии сообщили, какие трамваи и троллейбусы сегодня не выйдут на маршруты:

троллейбусы — №№ 2, 3, 10;

трамваи — №№ 5, 10, 15, 21, 27, 28.

Фото иллюстративное