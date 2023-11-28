Каких трамваев и троллейбусов сегодня одесситы не дождутся: список

Сегодня, 28 ноября, движение электротранспорта в Одессе полностью не возобновлено. Из-за сильного ветра и налипания снега много обрывов на линиях электропередач. Поэтому будут работать только некоторые маршруты.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
В сообщении говорится, что сегодня ведется работа по уборке снега на рельсах от 5 ст. до 11 ст. Люстдорфской дороги.
Также на маршрутах заявлено количество транспорта, который сегодня будет обслуживать одесситов. Но сегодня количество электротранспорта значительно больше, чем было вчера.
28 ноября работают следующие трамвайные маршруты:
- маршрут №11 — 2 ед.
- маршрут №13 — 3 ед.
- маршрут №17 (по сокращенной схеме, до 6 станции Большого фонтана) – 3 ед.
- маршрут №1– 3 ед. (Черноморского Казачества – Паустовского)
- маршрут №12 (до Алексеевской площади) – 6 ед.
- трамвайный маршрут №7 работает до 11 станции Люстдорфской дороги.
- на маршруте №20 работает автобус.
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На маршруты выйдут следующие троллейбусы:
- маршрут №7 (от Архитекторской до железнодорожного вокзала) — 14 ед.
- маршрут №9 (от Инглези до железнодорожного вокзала) — 7 ед.
- маршрут №8 — 10 ед.
- маршрут №12 – 7 ед.
Также в мэрии сообщили, какие трамваи и троллейбусы сегодня не выйдут на маршруты:
- троллейбусы — №№ 2, 3, 10;
- трамваи — №№ 5, 10, 15, 21, 27, 28.
Фото иллюстративное