Як пройдуть новорічні свята в одеських навчальних закладах

Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

Новорічні ранки цього року відбудуться у всіх навчальних закладах Одеси, аби не підривати казкову дитячу віру в силу Різдва та святого Миколая. Однак пройдуть вони з певними обмеженнями.

За словами Буйневич, дозволять відвідати новорічні ранки батькам лише в тих навчальних закладах, де в укриттях є відповідна кількість місць. Також вона зауважила, що від сім’ї на святковому ранку зможе бути присутнім лише один представник. Але, звичайно, дозволяється знімати фото та відео.

Тому, аби більша кількість батьків змогла відвідати дитячі новорічні ранки, групи в садочках та класи початкової школи не будуть об’єднувати для проведення свят.

Також цього року, як і два попередні, учні та вихованці освітніх закладів Одеси не отримають новорічні солодощі.

Окрім того, в одеських школах проходять акції, де діти виготовляють новорічні іграшки, які прикрашатимуть міські ялинки – у Міському саду, біля установ. Також ці іграшки після свят дітлахам дозволять забрати як сувеніри. Тим самим ще й проведуть прибирання новорічних прикрас, які діти самі й виготовили.

Також протягом усього грудня працюватиме резиденція святого Миколая. Розташована вона буде у Будинку творчості “Біла акація” (вул. Космонавта Комарова, 8). Коли саме вона почне роботу, поки Буйневич не розказала. Але вже відомо, що масових свят зі скупченням людей проводитись не буде.

Цьогоріч, за словами Буйневич, в Одесі відбудеться турне Святого Миколая до лікарень. В першу чергу він відвідає дітей, які мають онкологічні захворювання.

Також Олена Буйневич запросила усіх взяти участь в акції “Тепла хвиля”. В освітніх закладах освіти зараз можна випити кави та придбати смаколики. А виручені кошти підуть на допомогу військовим. Освітяни Одеси допомагають у придбанні човнів та моторів для військових на Херсонському напрямку.