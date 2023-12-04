Село на Одещині відмовляється від мобільного зв’язку: причини

У селі планують свої вишки мобільного зв’язку встановити два українські оператори – lifecell та Київстар. Однак, мешканці села виступили проти впровадження благ цивілізації. Про це повідомляє одне з регіональних видань з посиланням на депутатку Ренійської міської ради Валентину Єпітроп.

На думку мешканців, вишки мобільного зв’язку шкідливі для здоров’я та можуть викликати онкологічні захворювання.

За словами депутатки, рішення встановлення вишок мобільного зв’язку виносилося на минулу сесію, але ніхто із депутатів їх не підтримав. Тому невирішене питання було перенесено на наступну сесію, аби усі, хто прийматимуть рішення мали можливість отримати повну інформацію про мобільні вишки.

Одна з мешканок села настільки перейнялася проблемою, що вирішила зібрати підписи мешканців, хто виступає проти розширення покриття мобільного зв’язку. Вона зібрала 170 підписів мешканців Долинського, які категорично проти встановлення мобільних вишок, які забезпечать населений пункт якісним мобільним зв’язком та інтернетом.

Але 30 листопада, на черговій сесії Ренійської міської ради, більшістю депутатських голосів було прийнято рішення про розширення мобільного покриття. Адже у селі Долинське та інших населених пунктах громади зовсім немає мобільного зв’язку.

Адже зараз мобільний зв’язок – це стратегічний ресурс, без якого неможливо викликати “швидку” чи рятувальників. А мобільний інтернет потрібен дітям для онлайн-навчання, дорослим, щоб записати до лікаря.

Що стосується 170 зібраних підписів, то депутатка Валентина Єпітроп зауважила, що думку мешканців, які виступили проти мобільних вишок, до уваги не брали. Адже це зовсім мала кількість голосів. Оскільки на території села зареєстровано 1 тисяча 200 виборців.

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