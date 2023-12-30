Два одесских троллейбуса вернулись на привычный маршрут

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

“Рух троллейбусных маршрутов 7 и 9 по обычной схеме возобновлен”, – говорится в сообщении.

Из-за ремонта, который затеяли сотрудники филиала «Инфоксводоканал», троллейбус №9 курсировал на площадь 10 апреля, а троллейбус №7 в направлении Архитекторской улицы следовал по улице Сегедской.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі офіційно презентували один з 13-ти трамваїв. Це 26-метровий трамвай-велетень, який складається з трьох секцій. Виготовляють їх на заводі у місті Дніпро. Для Одеси їх придбали за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.