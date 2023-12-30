Два одесских троллейбуса вернулись на привычный маршрут

Тролейбуси №7 та №9 повернулися на свої звичні маршрути. Це пов’язано із закінченням ремонтних робіт на вулиці Черняховського.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
“Рух троллейбусных маршрутов 7 и 9 по обычной схеме возобновлен”, – говорится в сообщении.
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Из-за ремонта, который затеяли сотрудники филиала «Инфоксводоканал», троллейбус №9 курсировал на площадь 10 апреля, а троллейбус №7 в направлении Архитекторской улицы следовал по улице Сегедской.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі офіційно презентували один з 13-ти трамваїв. Це 26-метровий трамвай-велетень, який складається з трьох секцій. Виготовляють їх на заводі у місті Дніпро. Для Одеси їх придбали за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.