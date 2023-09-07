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Чергова атака на Одещину: є влучення, постраждало двоє людей

Чергова атака на Одещину: є влучення, постраждало двоє людей

Російські терористи протягом ночі 7 вересня вкотре завдали масованого дронового удару по припортовій та цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Число постраждалих збільшилося.

Про це повідомили у Одеській Обласній прокуратурі.

Там уточнили, що в результаті атаки постраждали два водії вантажівок.

Руйнування зазнали елеватора та адміністративних приміщень. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних будинків.

Прокурори документують наслідки обстрілу.

Правоохоронці розпочали розслідування про порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 6 вересня під час нічної атаки ворога над Одеською областю Силами протиповітряної оборони знищено 15 безпілотників типу «Shahed-136».

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