З Одеси вийшло судно, яке знаходилося в порту з першого дня війни

Сьогодні вранці, 16 серпня, порт Одеси покинув контейнеровоз, який скористався тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Великої Одеси.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За інформацією Кубракова, контейнеровоз «JOSEPH SCHULTE» (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.
16 серпня 2023 року контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту – понад 30 тис. тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством, –
повідомив міністр.
Цим транспортним коридором в першу чергу будуть користуватися для евакуації суден, які були в українських портах на момент повномасштабного вторгнення росії, додав він.
Тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.
Нагадаємо, останнє судно покинуло порт Одеси 16 липня. Після зриву Зернової угоди, російська федерація атакувала портову інфраструктуру Одеси, Чорноморська і південних районів області.
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