Росіяни обстріляли цивільне судно в порту Одещини: є загиблий (фото)

Росіяни сьогодні, 8 листопада, атакували цивільне іноземне судно, яке заходило в один з портів Одещини. В результаті влучання ракети троє членів екіпажу отримали поранення та один загинув.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Аби зашкодити цивільному судноплавству, окупанти продовжують терор українських портів та гуманітарних коридорів.
Сьогодні росіяни атакували цивільне судно під прапором Ліберії, яке заходило в один з портів Одещини. Ворог атакував з літаків, запустивши протирадіолокаційну ракету Х-31П в напрямку одного з портів Одещини.
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Але ракета влучила в надбудову цивільного судна.
В результаті цього підступного та зухвалого удару троє членів екіпажу, громадяни Філіппін – отримали поранення, одного з них ушпиталили. Лоцман судна загинув. Також поранення отримав один з працівників порту.