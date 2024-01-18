Погода в Одесі 19 січня: очікується небезпечне метеорологічне явище

На п’ятницю, 19 січня, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності – вночі та вранці 19 січня в Одесі та області очікується туман, видимість 200-500 м.
Прогноз погоди в Одесі 19 січня
Хмарно. Вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 9-11°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 19 січня
Хмарно. Вранці та вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 6-11°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.