Погода в Одесі 19 січня: очікується небезпечне метеорологічне явище

Погода в Одесі 18 січня: чи очікувати у четвер опади У четвер, 18 січня 2024 року, в Одесі та області оголошено штормове попередження – очікується посилення вітру до 20 м/с. Також за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, протягом дня буде хмарна погода з невеликим дощем. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: якою буде середа 17 січня У середу, 17 січня 2024 року, синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують в Одесі та області хмарну погоду, але без опадів. Позначка на термометрах опуститься нижче 0°С. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 16 січня: чи буде ще сніг Завтра, 16 січня, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, мешканці Одеси та області ще спостерігатимуть зимову погоду – зранку обіцяють невеликий мороз та опади, переважно у вигляді снігу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ