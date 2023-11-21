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Як змінились ціни на харчові продукти в Одеській області

Як змінились ціни на харчові продукти в Одеській області

Протягом перших дев’яти місяців 2023 року в Одеській області ціни на харчові продукти, одяг, взуття, алкоголь та інше змінювалися – зростали у першому півріччі та знизились на літній період.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики в Одеській області.

За статистичною інформацією, у січні-вересні 2023 року індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Одеській області становив 102,6%, за той самий період в Україні загалом –  – 103,0%.

ціни - статистика

За перші 9 місяців року ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизились на 0,3%.

Серед харчових продуктів, які подешевшали на 0,8%, ціни на овочі знизились на 26,5%. Суттєво знизились в ціні такі овочі, як:

  • огірки на 63,5%,
  • помідори – на 58,7%,
  • ріпчаста цибуля – на 57,7%,
  • солодкий перець – на 57,0%,
  • баклажани – на 55,5%.

Крім цього на 5,9% стали дешевше молоко, сир та яйця. Серед товарів цієї групи найбільше (на 32,4%) подешевшали яйця. Водночас вершки подорожчали на 12,9%, розсольні сири – на 11,6%.

Ціни на фрукти знизились на 4,9%:

  • виноград подешевшав на 53,6%,
  • банани – 30,9%.

Поряд з цим є фрукти, які здорожчали:

  • ківі зросли в ціні у 2,2 раза,
  • яблука – на 42,3%.

Олія та жири стали дешевше на 4,1%. Суттєво (на 20,5%) знизилось в ціні сало.

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Зниження цін на хліб і хлібопродукти становило 1,2%. Також в цій групі подешевшали:

  • гречані крупи на 37,7%,
  • рис – на 17,1%,
  • пшеничне борошно – на 5,3%.

Але зросли ціни на:

  • здобні вироби (на 10,8%),
  • пельмені (на 10,6%),
  • торти (на 10,5%),
  • ячні крупи (на 8,4%).

М’ясо та м’ясопродукти подорожчали на 11,5%, у тому числі:

  • свиняча вирізка – на 25,4%,
  • яловичина – на 22,4%,
  • свинина – на 19,3%,
  • окремі порційні курячі частини – на 18,2%.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 5,7%:

  • тютюнові вироби – 10,5%,
  • алкогольні напої – 1,3%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,5%:

  • одяг став дешевше на 8,0%,
  • взуття – на 2,8%.

Загальний рівень цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищився на 16,8%, що значною мірою спричинено зростанням цін на електроенергію на 69,7%.

Послуги освіти стали дорожче на 14,2%, що головним чином, пов’язано з підвищенням плати у дошкільних закладах в 1,5 раза та за отримання середньої освіти – на 19,1%

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