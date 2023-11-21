Як змінились ціни на харчові продукти в Одеській області

Протягом перших дев’яти місяців 2023 року в Одеській області ціни на харчові продукти, одяг, взуття, алкоголь та інше змінювалися – зростали у першому півріччі та знизились на літній період.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики в Одеській області.
За статистичною інформацією, у січні-вересні 2023 року індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Одеській області становив 102,6%, за той самий період в Україні загалом – – 103,0%.
За перші 9 місяців року ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизились на 0,3%.
Серед харчових продуктів, які подешевшали на 0,8%, ціни на овочі знизились на 26,5%. Суттєво знизились в ціні такі овочі, як:
- огірки на 63,5%,
- помідори – на 58,7%,
- ріпчаста цибуля – на 57,7%,
- солодкий перець – на 57,0%,
- баклажани – на 55,5%.
Крім цього на 5,9% стали дешевше молоко, сир та яйця. Серед товарів цієї групи найбільше (на 32,4%) подешевшали яйця. Водночас вершки подорожчали на 12,9%, розсольні сири – на 11,6%.
Ціни на фрукти знизились на 4,9%:
- виноград подешевшав на 53,6%,
- банани – 30,9%.
Поряд з цим є фрукти, які здорожчали:
- ківі зросли в ціні у 2,2 раза,
- яблука – на 42,3%.
Олія та жири стали дешевше на 4,1%. Суттєво (на 20,5%) знизилось в ціні сало.
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Зниження цін на хліб і хлібопродукти становило 1,2%. Також в цій групі подешевшали:
- гречані крупи на 37,7%,
- рис – на 17,1%,
- пшеничне борошно – на 5,3%.
Але зросли ціни на:
- здобні вироби (на 10,8%),
- пельмені (на 10,6%),
- торти (на 10,5%),
- ячні крупи (на 8,4%).
М’ясо та м’ясопродукти подорожчали на 11,5%, у тому числі:
- свиняча вирізка – на 25,4%,
- яловичина – на 22,4%,
- свинина – на 19,3%,
- окремі порційні курячі частини – на 18,2%.
Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 5,7%:
- тютюнові вироби – 10,5%,
- алкогольні напої – 1,3%.
Одяг і взуття подешевшали на 5,5%:
- одяг став дешевше на 8,0%,
- взуття – на 2,8%.
Загальний рівень цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищився на 16,8%, що значною мірою спричинено зростанням цін на електроенергію на 69,7%.
Послуги освіти стали дорожче на 14,2%, що головним чином, пов’язано з підвищенням плати у дошкільних закладах в 1,5 раза та за отримання середньої освіти – на 19,1%