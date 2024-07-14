Іспанія виграла Євро-2024: який рахунок і проходив фінал

Перший тайм пройшов за рівною боротьбою, і фактично без гостроти біля воріт жодної з команд. Але початок другого тайму ознаменувався відкриттям рахунку. Голом у воротах англійців відзначився форвард Іспанії Ніко Вільямс.

На 73-й хвилині команда Англії відновила паритет, але за 5 хвилин до завершення основного часу Мікель Оярсабаль півзахисник іспанців встановив остаточний рахунок матчу – 2:1.

Збірна Іспанії стала чотириразовим переможцем Чемпіонатів Європи. Англійці другі, а третє місце поділили збірні Голладії та Франції.

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Нагадаємо, що участь в чемпіонаті приймала і футбольна збірна України, але наші гравці припинили боротьбу після групового етапу. Наша команда посіла останнє місце в групі Е.

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse