Повний склад збірної України на Євро-2024: чи є там одесити?

Склад збірної представили українські вболівальники

Склад команди став відомий 7 червня. Це був останній день, коли тренерські штаби могли подати заявки на гравців, які беруть участь у першості.

Представлення гравців цього разу було оригінальним і зворушливим – його провели вболівальники команди, шанувальники футболу різного віку з тих регіонів України, уродженці яких увійшли до складу команди.

У підсумку була представлена вся географія нашої країни: північ, південь, захід і схід. Ми побачили вболівальників із Києва, Кривого Рогу, Одеси, Полтави, Рівного, Харкова, Чернігова.

“Чернігівські учні з рідної школи Андрія Ярмоленка підтримали свого кумира. Колишній стюард Тихон згадав часи Євро-2012 і мирний український Донецьк. Поважні шахісти Володимир та Олександр пригадали молодість, коли вболівали ще за команду Лобановського. Не залишися осторонь і футбольні колеги – тренер дитячої команди ФК “Либідь”. Олег Мельник оголосив Віктора Циганкова. А за полеглого героя і гарячого сімферопольського фаната Олександра “Боряна” Клепікова його батьки висловили підтримку іншому кримчанину Матвієнку” – так прокоментували відео з презентацією складу збірної в Українській асоціації футболу.

Не залишилися осторонь українські військові, волонтери, українці, які представляють мистецтво. Наприклад, у відео взяли участь волонтер Ігор Лаченков, парамедик “Госпітальєрів” Катерина Галушко, співак Святослав Вакарчук і письменник Сергій Жадан.



Список гравців збірної України на Євро-2024: повний склад

До збірної України на чемпіонаті Європи з футболу 2024 року увійшли:

Воротарі: одесит Георгій Бущан (“Динамо Київ”), Анатолій Трубін (“Бенфіка”, Португалія), Андрій Лунін (“Реал”, Іспанія)

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – “Шахтар”), Олександр Тимчик (“Динамо Київ”), Віталій Миколенко (“Евертон”, Англія), Ілля Забарний (“Борнмут”, Англія), Олександр Сваток (“Дніпро”, Англія), Олександр Сваток (“Дніпро”, Англія)- 1), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко (“Полісся”).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі – “Динамо Київ”), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – “Шахтар”), Олександр Зінченко (“Арсенал”, Англія), Віктор Циганков (“Жирона”, Іспанія), Михайло Мудрик (“Челсі”, Англія), Сергій Сидорчук (“Вестерло”, Бельгія), Руслан Малиновський (“Дженоа”, Італія)…

Нападники: Артем Довбик (“Жирона”, Іспанія), Роман Яремчук (“Валенсія”, Іспанія), Владислав Ванат (“Динамо Київ”)

Нинішній виступ збірної України на Євро буде вже четвертим поспіль. У 2012 році наша команда навіть була господаркою турніру, напару зі збірною Польщі. У 2016 вийшла туди через плей-оф. У 2020 стала переможцем у своїй групі. І цього року знову пробилася через плей-оф – частину турніру, у якій змагаються команди, що посіли у своїх групах треті місця.

Склад збірної порівняно з 2020 роком оновився приблизно на третину: у ньому залишилося 17 футболістів і з’явилося дев’ять дебютантів.

Календар матчів групи Е (за участю України) на Євро-2024

Коли, де і о котрій годині гратиме збірна України в груповому турнірі Євро-2024:

17.06. Румунія – Україна. “Арена Мюнхен”. Мюнхен. 16:00;

17.06. Бельгія – Словаччина. “Франкфурт-Штадіон”. Франкфурт-на-Майні. 19:00;

21.06. Словаччина – Україна. “Дюссельдорф-Арена”. Дюссельдорф. 16:00;

22.06. Бельгія – Румунія. “Штадіон Кельн”. Кельн. 22:00;

26.06. Словаччина – Румунія. “Франкфурт-Штадіон”. Франкфурт-на-Майні. 19:00;

26.06. Україна – Бельгія. “Арена Штутгарт”. Штутгарт. 19:00.

Де дивитися ігри збірної України

Платний сервіс MeGoGo покаже всі ігри турніру Євро-2024, включно з тими, в яких братиме участь збірна України.

Але подивитися матчі української збірної можна буде і безкоштовно на регіональних каналах “Суспільного” (наприклад, “Суспільне Одеса”, “Суспільне Київ” та інші), Доступ до прямих трансляцій буде відкрито без оплати через цифрове телебачення T2 і кабельні мережі.

Державний телеканал покаже церемонію відкриття, по одному матчу групової стадії на день, обов’язково включно з іграми української національної команди. Також безплатно можна буде подивитися половину ігор 1/8 фіналу, усі чвертьфінали, обидва півфінали та фінал. У разі просування “синьо-жовтих” у плей-оф, “Суспільне” покаже всі матчі під керівництвом Сергія Реброва.