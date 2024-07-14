Испания выиграла Евро-2024: какой счет и как проходил финал

Первый тайм прошел в равной борьбе и, фактически, без остроты у ворот ни одной из команд. Но начало второго тайма ознаменовалось открытием счета. Голом в воротах англичан отличился форвард Испании Нико Уильямс.

На 73-й минуте команда Англии восстановила паритет, но за 5 минут до основного времени Микель Оярсабаль полузащитник испанцев установил окончательный счет матча – 2:1.

Сборная Испании стала четырехкратным победителем чемпионатов Европы. Англичане вторые, а третье место поделили сборные Голладии и Франции.

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Напомним, что в чемпионате принимала участие и футбольная сборная Украины, но наши игроки прекратили борьбу после группового этапа. Наша команда заняла последнее место в группе Е.

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse