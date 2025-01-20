Сьогодні Трамп складе присягу як 47-й президент США, офіційно набуде повноважень лідера країни та повернеться до Білого дому.

Під час своєї каденції у 2016-2020 роках Дональд Трамп став першим президентом США, якому двічі намагалися оголосити імпічмент.

Трамп став першим президентом в історії США, хто запросив на свою інавгурацію лідерів інших країн. На його інавгурацію завітає і 46-й президент США Джо Байден, хоча сам Трамп 2021 року проігнорував присягу Байдена, оскільки відмовлявся визнати його тодішню перемогу на виборах.

Трампу в день інавгурації буде 78 років і 220 днів, що є рекордним віком президентів США на момент присяги.

Місце інавгурації президента США вперше з 1985 року змінили. Через сильний мороз церемонія відбудеться в ротонді Капітолія замість західних сходів будівлі. Глядачів розмістять на арені Capital One, де також відбудеться президентський парад.

Дональд Трамп неодноразово робив суперечливі та навіть скандальні заяви. Зокрема, він обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, але потім термін розтягнувся до 6 місяців. Також Трамп відкрито заявляв про наміри «зробити Канаду штатом» і бажання купити Гренландію.

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Виступаючи 19 січня з промовою в комплексі Capital One Arena у Вашингтоні перед своїми прихильниками, Трамп озвучив низку обіцянок і заяв, зокрема:

«Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході та запобігну Третій світовій війні. І ви й гадки не маєте, як близько ми до цього».

«Починаючи із завтрашнього дня (20 січня), я діятиму з історичною швидкістю і силою і вирішу кожну кризу, з якою стикається наша країна».

«Кожен радикальний, дурний указ адміністрації Байдена буде скасовано протягом кількох годин після того, як я складу присягу. Вам буде дуже весело дивитися телевізор завтра.

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Анонсував радикальні антиміграційні заходи: «До завтрашнього заходу сонця вторгнення в нашу країну (міграція в США) припиниться. Заходи безпеки на кордоні, які я окреслю у своїй завтрашній інавгураційній промові, будуть найагресивнішими, наймасштабнішими зусиллями з відновлення наших кордонів, які коли-небудь бачив світ».

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Де дивитися інавгурацію

Подивитися церемонію 20 січня можна онлайн у трансляції телеканалів, медіа та на офіційних сторінках Білого дому.

У прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS.

Агентства новин та інші медіа транслюватимуть подію на своїх сторінках і YouTube-каналах. Так, «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube із коментарями українською.

Перегляд церемонії онлайн буде доступний на сайті Білого дому та на його офіційних каналах у YouTube і соцмережі X.