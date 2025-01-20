Сегодня Трамп примет присягу как 47-й президент США, официально вступит в полномочия лидера страны и вернется в Белый дом.

Во время своей каденции в 2016-2020 годах Дональд Трамп стал первым президентом США, которому дважды пытались объявить импичмент.

Трамп стал первым президентом в истории США, кто пригласил на свою инаугурацию лидеров других стран. Его инаугурацию посетит и 46-й президент США Джо Байден, хотя сам Трамп в 2021 году проигнорировал присягу Байдена, поскольку отказывался признать его тогдашнюю победу на выборах.

Трампу в день инаугурации будет 78 лет и 220 дней, что является рекордным возрастом президентов США на момент присяги.

Место инаугурации президента США впервые с 1985 года сменили. Из-за сильного мороза церемония пройдет в ротонде Капитолия вместо западной лестницы здания. Зрителей разместят на арене Capital One, где также состоится президентский парад.

Дональд Трамп неоднократно делал противоречивые и даже скандальные заявления. В частности, он обещал завершить войну в Украине за 24 часа, но потом срок растянулся до 6 месяцев. Также Трамп открыто заявлял о намерениях «сделать Канаду штатом» и желание купить Гренландию.

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Трамп пообещал «самые выдающиеся первые 100 дней президентства»

Выступая 19 января с речью в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне перед своими сторонниками, Трамп озвучил ряд обещаний и заявлений, в частности:

«Я положу конец войне в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке и предотвращу Третью мировую войну. И вы понятия не имеете, как близко мы к этому».

«Начиная с завтрашнего дня (20 января), я буду действовать с исторической скоростью и силой и решу каждый кризис, с которым сталкивается наша страна».

«Каждый радикальный, глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу. Вам будет очень весело смотреть телевизор завтра.

Заявил, что рассекретит все данные об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Анонсировал радикальные антимиграционные меры: «До завтрашнего заката солнца вторжение в нашу страну (миграция в США) прекратится. Меры безопасности на границе, которые я очерчу в своей завтрашней инаугурационной речи, будут самыми агрессивными, самыми масштабными усилиями по восстановлению наших границ, которые когда-либо видел мир».

Трамп поручит военным создать систему противоракетной защиты «Железный купол» для обороны США;

департамент эффективности возглавит Илон Маск.

Где смотреть инаугурацию

Посмотреть церемонию 20 января можно онлайн в трансляции телеканалов, медиа и на официальных страницах Белого дома.

В прямом эфире инаугурацию Трампа покажут каналы ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC и PBS.

Агентства новостей и другие медиа будут транслировать событие на своих страницах и YouTube-каналах. Так, «Голос Америки» покажет инаугурацию на своем YouTube с комментариями на украинском.

Просмотр церемонии онлайн будет доступен на сайте Белого дома и на его официальных каналах в YouTube и соцсети X.