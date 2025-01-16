Завершення війни в Україні: коли це можливо

Для вирішення питання війни в Україні знадобляться місяці або навіть більше. Про це пише Reuters із посиланням на неназваних радників обраного президента США Дональда Трампа.

За їхніми словами, обіцянки майбутнього глави Білого дому розв’язати питання в перший день після вступу на посаду були поєднанням передвиборчої риторики з нерозумінням тяжкості конфлікту і термінів, необхідних для комплектування нової адміністрації.

«Ці оцінки узгоджуються із зауваженнями майбутнього представника Трампа в Росії та Україні, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, який сказав, що він хотів би знайти «вирішення» війни протягом 100 днів, що набагато більше, ніж первісний строк новообраного президента», – йдеться у статті.

Видання зазначає, що Росія подала неоднозначні сигнали щодо можливої мирної угоди, вітаючи прямі переговори з Трампом, одночасно відкидаючи деякі ідеї, висунуті його радниками, як «нездійсненні».

Зі свого боку колишній посол США в Україні Джон Гербст зауважив, що навіть «пролонгований» кінцевий термін, озвучений Келлогом, був «надто оптимістичним»: «Щоб це спрацювало, Трамп має переконати Путіна, що непоступливість має негативні сторони».

Росію атакували українські безпілотники

У ніч на 16 січня українські безпілотники атакували нафтобазу в місті Ліски Воронезької області, там почалася сильна пожежа.

Також безпілотники атакували Тамбовську область Росії, удар був спрямований на місцевий пороховий завод.

Місцеві жителі чули «характерний звук мотора» в небі над містом Котовськ. Передбачається, що безпілотник летів у напрямку порохового заводу в селі Кузьмино-Гать.

Офіційних повідомлень про атаку та її наслідки російська влада поки що не публікувала. Міноборони РФ заявляє про «знищення» 27 нібито українських безпілотників: 15 над Бєлгородською областю, семи над Воронезькою, трьох над Тамбовською і двох – над Курською.

Наслідки повітряної атаки на Україну

У ніч на 16 січня 2025 року противник атакував 55-ма ударними БпЛА, повідомили в Повітряних силах України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 34-х ударних безпілотників. Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, унаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.

Ситуація на фронті на ранок 16 січня

За даними генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 124 бойові зіткнення, з них 56 атак зупинено на Покровському напрямку.

Російські окупанти захопили село Нескучне Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Крім того, за даними експертів DeepState, агресор просунувся у Тимчасівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Бурштинового, Нововасилівки, Сухих Ялів.

Втрати ворога: мінус ще 1480 окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БпЛА, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.

Втрати ворожої техніки за добу: