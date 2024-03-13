Папа Римський Франциск: голуб миру, чи поплічник путіна?

Білий флаг Франциска

Тисячолітня історія папства знала різних діячів. В минулому серед Пап траплялися ті, кого навряд чи можна було назвати Ваше Святейшество (традиційне звернення до головуючого в Римо-Католицькій церкві) – були серед них і грабіжники, і вбивці, і розпусники. Але останні Папи визнавалися в світі моральними авторитетами, які докладають багато зусиль щодо припинення війн, конфліктів, а також чітко розрізняли, де є добро, а де зло і називали речі своїми іменами.

Франциск в цьому, нібито, намагається наслідувати своїх попередників. Але вдається йому це не дуже, особливо в контексті війни в Україні.

В інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії RSI, яке було записано у лютому 2024 року та оприлюднено 9 березня, понтифік заявив, що “сильніший той, хто має відвагу білого прапора”. Тобто закликав українців здатися путіну.

Щоб якось пом’якшити таку заяву, Франциск пояснив, що це є такий заклик до діалогу та ведення переговорів, наголошуючи на важливості мужності та відваги у вирішенні конфліктів. І завершив відповідь на питання журналіста закликом “не соромитися” вести перемовини, “поки все не стало ще гірше”. При цьому Франциск зовсім не згадав росію, державу, яка розв’язала війну, безпідставно вторгнувшись до України.

Інші висловлювання Папи Франциска

За час повномасштабного вторгнення рф в Україну, позиція Папи Римського кілька разів викликала реакції та критику. Спочатку він зазначив, що біженці з України у світі приймаються краще, ніж з інших країн, що викликало обурення.

Також була спроба організувати символічне примирення українців і росіян перед католицьким Великоднем, коли дві дівчинки, українка та росіянка, мали йти поряд, тримаючись за руки. Ця ідея також викликала обурення, бо не засуджувала агресора.

Особливо гостро було сприйнято висловлювання Папи про Дарію Дугіну, дочку кремлівського ідеолога, які були витлумачені як виправдання імперіалізму (Франциск назвав загиблу російську пропагандистку невинною жертвою війни). Це призвело до критики з боку українського МЗС та глави Української греко-католицької церкви патріарха Святослава. Ватикан відреагував на критику, заявивши, що слова Папи слід трактувати як вираження цінностей, а не політичної позиції.

Відеозвернення до російської молоді

У відеозверненні до російської молоді Папа Франциск згадав “велику росію” святих та правителів, що викликало реакцію українського МЗС. Речник відомства Олег Ніколенко наголосив, що така риторика є імперіалістичною та використовується Кремлем для виправдання агресії проти України. Понтифік пізніше заявив, що його слова про “велику росію” були невдало сформульовані та не мали на меті виправдовувати імперіалізм. Він підкреслив, що головним наміром було нагадування молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну.