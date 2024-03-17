Поразка Росії відбудеться не пізніше 2026 року  

Тема України – головна в Європі

“Одеське Життя” побували на конгресі, щоб розповісти читачам про важливі рішення щодо України, які були там прийняті.

Європейська Народна партія – найбільш впливова сила в Європейському парламенті. В Бухаресті делегати її з’їзду вирішили, яким шляхом потрібно рухатися країнам ЄС та обрали свого кандидата на посаду президента Європейської комісії перед виборами до Європарламенту 2024 року.

Кандидаткою стала нині діюча президентка Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Її звернення до колег було емоційним та наполегливим. І тема України займала в ньому одне з головних місць:

Російська агресія намагалася стерти Україну з лиця землі. Війна триває вже третій рік і є більш глибокою та інтенсивною, ніж будь-коли. Ми бачимо потужність і небезпеку зростаючої та тривожної ліги диктаторів. Війна в Газі та дестабілізація на Близькому Сході. Ми бачимо агресивну економічну конкуренцію та викривлення Китаю та інших країн. А друзі Путіна намагаються переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє. Вони поширюють ненависть з-за своїх клавіатур. Тож це визначальний момент. Ми виступаємо за ЄС, за Україну, за верховенство права в дусі де Гаспері та Аденауера, Вацлава Гавела та Леха Валенса.

Про замороження війни мови не може бути

Навіть тема екології зараз не розглядається без зв’язку із російською агресією. Президентка Єврокомісії підкреслила, що ЄНП перша перетворила Європейську зелену угоду на економічну, соціальну та промислову. Були запрваджені інвестиції та інновації які згодом дозволили протистояли шантажу Путіна з його брудним вугіллям, нафтою і газом.

Ми позбулися цієї залежності. Ми масово інвестуємо в чисту енергію. Вперше в Європі ми виробили більше електроенергії з вітру та сонця, ніж з газу. Це створює хороші робочі місця тут, вдома, знижує ціни на енергоносії та очищає забруднення. Це дає нам енергетичну безпеку. Але коли йдеться про безпеку, то немає більш гострої проблеми, ніж Україна. Я була у Бучі після її звільнення. Я ніколи не забуду вишикувані мішки з трупами. Вбиті путінськими солдатами невинні громадяни, молоді жінки, старі люди. І я ніколи не забуду зневірених батьків, чиїх дітей викрала Росія. Їхні сльози, їхні страхи, їхня агонія. І як мати і бабуся, моє серце обливалося кров’ю, слухаючи їхні історії. Путін відповідальний. Путіна розшукують за військові злочини, і він постане перед правосуддям. У Гаазі на нього чекає зал суду. Сумнівів бути не може. Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. З більшою фінансовою підтримкою та більшою військовою підтримкою,

– пообіцяла пані Урсула.

Прем’єр-міністр Польщі, екс-голова Європейської Ради екс-президент Європейської народної партії Дональд Туск в своєму зверненні до делегатів наполягав на тому, що саме сьогодні важливо, щоб Європа повірила у свою силу. Немає об’єктивних причин капітулювати перед злом: «Потенціал Європи – економічний, фінансовий, демографічний, моральний – більший за потенціал тих, хто на нас нападає».

Сказав своє слово і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, якого перед цим ледве не вбила в Одесі російська ракета:

Ніколи раніше Європа не демонструвала такої відповіді на агресію: запроваджуючи широкі санкції проти росії, продовжуючи підтримувати Україну військово та фінансово. І надсилаючи дуже чітке повідомлення про те, що наша європейська родина ніколи не може прийняти жодного порушення міжнародного права, територіальної цілісності чи зміни кордонів силою. Я був в Одесі вчора з президентом Зеленським, коли російська балістична ракета влучила в порт під час нашого візиту на об’єкт. І я думаю, що всі ми маємо послання для кремля: нас не залякають. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її хоробрий народ стільки, скільки буде потрібно. І, звісно, ми повністю єдині у своїй рішучості зробити це.





«Прийняття законодавства з використанням заморожених активів росії»

Після звірств, скоєних режимом путіна проти мирного населення України, Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму. Багатьма державами-членами ЄС ця країна також була проголошена терористичною державою або державою, якою керує терористичний режим, проти її представників та інституцій запроваджено низку санкцій.

Європа змогла навіть позбутися залежності від російських нафти та газу. Ця держава-терорист володіє великою кількістю активів, власністю та землею, переважно в країнах Центральної та Східної Європи, які використовує з метою шпигунства та збереження свого впливу на Заході.

«Резолюція № 1», прийнята на цьому Конгресі ЄНП, призиває не миритися з тиском кремля. Ініціювали розробку цього документу чеські політики. Згідно документу, країнам ЄС необхідно розробити і ухвалити законодавство, яке дозволило б використати російські активи та власність в Європі для допомогти Україні.

Враховуючи тривалу агресію, руйнування України та безпрецедентні загрози для європейській безпеці, ЄНП закликає Європейську комісію, Раду ЄС та Європейський Парламент терміново підготувати та ухвалити закони, що дозволять державам-членам заарештувати всі заморожені російські активи, включаючи рахунки Центрального банку росії.

Делегати Конгресу проголосували за те, щоб ЄС та держави-члени знайшли найкращі юридичні та фінансові рішення щодо того, як використовувати заарештовані фінансові активи на користь успішного відновлення України.

Насправді, ми вже маємо приклади успішного колективного підходу до допомоги ЄС Україні. Пакет підтримки через «Український фонд» складає 50 мільярдів євро. Діє також План ЄС з доставки боєприпасів, який, незважаючи на свої недоліки, є гарним прикладом про те, як ЄС має діяти колективно. Втім потужності західної військової промисловості все ще нижчі за потреби підтримки України. Подивимось, наскільки швидкими та дієвими стануть для нас бухарестські плани.

Шлях в ЄС

Практично всі виступи делегатів констатували: мета путінського режиму – ліквідація української державності та підпорядкування українського народу волі Кремля. Тому вкрай важливо забезпечити членство України в Європейському Союзі та НАТО.

Незалежна, безпечна, демократична та процвітаюча Україна є життєво важливою для архітектури безпеки Європи та її ролі в регіональній та глобальній політиці. Цей підхід заснований на заслугах нашого народу.

Але можливо це приєднання лише після виконання всіх критеріїв, як невід’ємних елементів західного бачення майбутнього України. Всебічна підтримка повинна передумовою повної поваги українською владою ефективних демократичних механізмів та її інститутів, включаючи прихильність до реформ, багатопартійну парламентську систему, верховенство права, свободу ЗМІ, права опозиції та гарантування поваги до прав людини, включно з правами осіб, які належать до меншин.

«Про План ЄС для перемоги України»

Але перед тим, як оцінювати наші прагнення влитися в родину демократичних країн, делегати Конгресу підписали новий план нашої Перемоги, віддавши голоси за «Надзвичайну резолюцію № 4».

Документ включає своєчасну військову, економічну, політичну та гуманітарну допомогу Україні для якнайшвидшої нашої перемоги та запобіганню подальшій ерозії глобальної безпеки.

Ось головні тези документу:

Незважаючи на те, що західний альянс економічно у 25 разів сильніший за рф і володіє достатньою економічною міццю для посилення захисту України від російської агресії, потенціал Альянсу щодо підтримки України ще не повністю реалізований.

Держава-терорист виділила на війну 6% свого ВВП, на відміну від 25% України, тоді як ЄС надав Україні лише 0,075% військової допомоги, а Сполучені Штати виділили 0,10% свого ВВП. Протягом останніх двох років Литва та Естонія виділили по 1,2% свого ВВП; Німеччина збільшила свою підтримку до 0,5%, тоді як внесок Франції залишився на рівні 0,02%.

Військова підтримка Заходу дозволила Україні не програти війну, але вона була недостатньою для досягнення перемоги. Якщо ця система не буде змінена найближчим часом, Україна незабаром зіткнеться із загрозами на полі бою, що заохотить росію розширити свої агресивні плани за межі України.

Таку ситуацію слід вважати абсолютно неприйнятною для західних демократії. Росія повинна зазнати поразки в Україні якнайшвидше, і Захід повинен зробити все необхідне для досягнення цієї стратегічної мети.

Конгрес ЄНП звернувся до Європейської Комісії та НАТО з проханням підготувати, ухвалити та реалізувати найближчим часом чіткий колективний План перемоги України з політичною, економічною та військовою підтримкою України.

Захід має нам гарантувати, що його військова підтримка щорічно перевищуватиме 0,25% ВВП (втричі більше, ніж у 2023 році). Це дозволить почати накопичувати необхідні резерви для Перемоги у 2025-2026 роках.

Якщо Америка не допоможе, гроші має знайти Європа

Також на конгресі наголосили, що ЄС треба мати розрахунки «плану Б», якщо Конгрес США не домовиться про підтримку України. У такому разі ЄС має бути готовим втрутитися та покрити ті суми, які США потенційно можуть не надати.

Для цього запропоновано врахувати пріоритет допомоги розвитку української військової промисловості та план того, як потужності європейської військової промисловості будуть нарощені найближчим часом, щоб гарантувати нам постачання військового обладнання.

Водночас рекомендовано передбачати конкретні дії щодо підриву спроможності росії та її союзників продовжувати загарбницьку війну, у тому числі шляхом більш ефективного режиму санкцій. Ефективність всіх цих заходів перевірятиме постійний моніторинг шляхом зовнішнього контролю відповідними інструментами ЄС та внутрішнього нагляду в Україні.

План ЄС має передбачати, що 2024 рік стане роком стратегічної розбудови та оборони як для України, так і для євроатлантичної спільноти. Темпи та перспективи поразки росії швидко прискоряться до 2025 року з реалізацією плану ЄС, коли виробництво європейської оборонної промисловості досягне нового рівня. З цією постійно зростаючою та міцнішою рішучістю Україна справді переможе, а Росія зазнає поразки не пізніше 2026 року,

– йдеться в Резолюції.

Делегати також обговорили проблеми аграріїв, теми покращення демографії та життєздатності сільських територій, критичні питання, серед яких економіка та робочі місця, а також солідарність і справедливість між поколіннями.

Різномаста українська атрибутика в ці два дні була присутня і в залі і по всіх поверхах будівлі, де відбувався Конгрес. Багато людей з радістю брали жовто-блакитні футболки, значки, поліграфію, шопери. Надовго затримувались, читаючи інформацію про полонених голів міст та ОТГ. Через переглядання стендів, придбання української дрібної сувенірки громадяни різних країн в Бухаресті проявляли свій інтерес до України.

Наталі ШЕСТАКОВА

Світлини авторки

Матеріал створений за участю CFI, Agence française de développement médias, як частина Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.