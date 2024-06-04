Их убила россия: сколько детей стали жертвами агрессора в Одесской области

К сожалению, установить фактическое количество погибших и раненых на сегодняшний день невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины.

С начала полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины, согласно данным государственного портала «Дети войны», в Украине погиб 551 ребенок. 1 тысяча 368 детей получили ранения различной степени тяжести.

15 украинских детей стали жертвами сексуального насилия со стороны оккупантов. Почти 20 тысяч детей принудительно депортированы в россию.

Всего открыто более 3800 уголовных производств по фактам военных преступлений россиян против украинских детей. 54 лицам сообщено о подозрении, 43 производства направлены в суд, 31 лицу уже вынесены приговоры.

О маленьких жителях Одесской области, жизнь которых забрала россия, напомнили в департаменте образования и науки Одесской областной государственной администрации.

Вечная память Ангелочкам Одесской области, жизнь которых забрала россия:

Кира — 3 месяца,

Дмитрий — 11 лет,

Вячеслав — 14 лет,

Денис — 15 лет,

Злата — 8 лет,

Сергей — 9 лет,

Лиза — 7 месяцев,

Тимофей — 4 месяца,

Марк — 3 года,

Злата — 4 года.

«Это боль, которая никогда не пройдет. Это боль, которая будет жить с нами вечно», — отметили в департаменте.

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День памяти детей: почему была выбрана эта дата

День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины — памятный день, который отмечается ежегодно 4 июня и был введен решением Верховной Рады Украины 1 июня 2021 г. в память о детях, погибших с 2014 года в результате войны.

Дата чествования была выбрана не случайно. Ежегодно 4 июня отмечается Международный день детей – невинных жертв агрессии, учрежденный Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 августа 1982 года. Этот день называют Днем невинных детей.

По разным данным, с 2014 по февраль 2022 года на востоке Украины погибли более 240 детей. От 150 до 500 несовершеннолетних получили различные травмы и ранения.

После 24 февраля, с началом открытой агрессии россии против Украины количество детей, ставших жертвами или пострадавших в результате боевых действий, существенно выросло. Однако точное количество пострадавших детей пока установить невозможно из-за того, что часть территории Украины оккупирована. Многие тела погибших находятся под завалами, большое количество украинских детей похищены и принудительно депортированы в рф. Судьба многих из них остается неизвестной.

Неделю назад в Свято-Преображенском соборе Одессы состоялась церемония прощания с маленькой Златой – 4-летняя девочка стала восьмой жертвой ракетного обстрела города 29 апреля.