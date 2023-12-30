Ракетна атака Одеси 29 грудня: двоє постраждалих – у тяжкому стані

За даними, які оприлюднив сьогодні голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, наразі у лікарнях міста залишаються на лікуванні 12 осіб, у тому числі двоє дітей 6 та 8 років. Нині їхньому життю нічого не загрожує.

У тяжкому стані поки що залишаються двоє поранених. Вони отримують усю необхідну медичну допомогу у повному обсязі.

Решта людей, у тому числі і вагітна жінка, вже виписані і продовжують лікуватися амбулаторно.

А в одеській мерії повідомили, що внаслідок ворожої атаки на Одесу 29 грудня понівечено 46 будинків, у тому числі 4 приватних. Пошкоджено 186 квартир. Шістьом особам надано тимчасовий притулок.

Нагадаємо, ранок п’ятниці 29 грудня став в Одесі жахливим і трагічним: в результаті масованої ракетної атаки, яку влаштували російські терористи, у місті повністю зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено триповерховий будинок, а також повністю вигоріло кілька поверхів у житловому комплексі, куди потрапила російська ракета.

Також повідомлялося, що в Одесі розпочав роботу оперативний штаб, де одеситам, чиє житло постраждало внаслідок російської атаки, допоможуть зібрати необхідні документи для відновлення житла.