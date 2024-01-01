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Ехал по вызову к себе домой: история спасения семьи одесских пожарных

Ехал по вызову к себе домой: история спасения семьи одесских пожарных

Павел Харчевский –  одесский спасатель-оперативник, участвовавший в ликвидации последствий практически всех «прилетов» в Одессе. Утром 29 декабря после масштабного ракетного удара по городу ему пришлось ехать по вызову к себе домой — в дом, где он жил с женой и трехлетней дочерью, попала вражеская ракета.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

29 декабря – один из самых страшных дней в жизни Павла, ведь он ехал на вызов к себе домой, где находились жена и 3-летняя дочь. Семья жила в доме, в который попала ракета.

Об ужасе, пережившем на пути следования, он даже не в состоянии рассказать.

Прибыв на место, Павел увидел горящий разрушенный дом, разбитые этажи и их разбитая квартира. Как бежал – помнит размыто, одни мысли, только бы с его семьей все было хорошо.

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Жена с маленькой дочкой Александрой выжили в этом аду. Любовь Харчевская тоже работает спасателем. По словам женщины, на момент удара они с дочерью находились в комнате, которая уцелела — самой квартиры практически не осталось. Выйти было невозможно, выход завален, комната наполнялась дымом. Павел смог до них добраться вовремя и вывел из огня и дыма.

Любовь с Александрой осмотрели медики, они вдохновлялись дымом и были в шоке, но главное, что живы. Харчевские говорят, что хоть и остались без жилья, теперь еще больше будут ценить жизнь, приближая нашу победу.

Помочь семье одесских спасателей можно, перечислив деньги на этот счет: 4149 4991 3614 1320.

Напомним, утро пятницы 29 декабря, стало в Одессе ужасным и трагическим: в результате массированной ракетной атаки, которую устроили российские террористы, в городе полностью разрушен частный жилой дом, поврежден трехэтажный дом, а также полностью выгорело несколько этажей в жилкомплексе, куда попала российская ракета.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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