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З 1 вересня 90 % шкіл Одеси будуть працювати: в якому форматі?

З 1 вересня 90 % шкіл Одеси будуть працювати: в якому форматі?

З 1 вересня в Одесі понад 90% шкіл будуть працювати у змішаному форматі — і очно, і дистанційно. Про це у коментарі Суспільному повідомила начальниця територіального відділу освіти Приморського району Юлія Філлер.

За словами Юлії Філлер, у школах тривають підготовчі роботи. Заклади, які маються укриття, розпочнуть роботу з 1 вересня.

Наразі проводиться дуже велика робота щодо ремонту укриттів. Жодне найпростіше укриття не буде прийнято, не буде заактовано і не поставлене на облік, якщо воно не буде відповідати чинним вимогам. Основна увага звертається на вентиляцію під час знаходження там дітей, освітлення, втому числі і аварійне освітлення. У разі відключення світла школи забезпечені генераторами, —

розповіла Юлія Філлер.

Юлия Филлер начальник территориального отдела образования Одесса

Юлія Філлер

Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості бажаючих навчатися очно і місткості укриття. Майже всі школи, додала вона, будуть навчатись у дві зміни, від цього поки що відійти не вдасться.

Батьки можуть вибирати формат навчання: очно або дистанційно. Якщо половина бажає навчатися онлайн, то будуть створювати дистанційний клас. Уроки вестимуть ті ж вчителі, що й очні. Якщо з класу дистанційно хочуть навчатися кілька учнів — їм запропонують дистанційний клас в іншій школі.

Нагадаємо, з у липні Департамент освіти Одеської міської ради повідомляв, що 1 вересня до очного навчання планує приступити 70% школярів міста – це 60 закладів освіти, де навчатимуться  близько 16 тисяч дітей.

Фото: Суспільне

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