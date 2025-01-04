«Гроші на ЗСУ»: участники акции просят одесситов о поддержке

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

Кроме того, организаторы обратились ко всем небезразличным одесситам, кого по-настоящему беспокоит ситуация в наших Вооруженных силах и будущее Украины.

«Группа «Гроші на ЗСУ» обращается ко всем неравнодушным – поддержите нас! Мы «давим» на власть больше помогать ВСУ, не тратить средства общества, на нужды, которые не являются насущными. Направлять их на помощь ВСУ. Не ждать, пока ракеты разрушат наши дома или машины, а помогать ВСУ сдерживать врага», – поясняют участники акции.

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