«Гроші на ЗСУ»: традиційний пікет біля одеської мерії відвідав іноземний журналіст (фото)

«Гроші на ЗСУ»: традиційний пікет біля одеської мерії відвідав іноземний журналіст (фото)

Вже кілька днів одеситам докучає аномальна спека, що накрила наш регіон… Проте це не стало перешкодою для учасників традиційної акції «Кава на Думській», які щотижня збираються на пікет у одеської мерії на Думській площі, не втомлюючись нагадувати владі, як треба розподіляти. гроші у дні війни.

І вже за традицією захід відвідав і кореспондент «Одеського життя».

Акція на Думській, учасники

А акція, що відбулася напередодні, мала особливість: її відвідав ізраїльсько-французький журналіст (принаймні, саме так він представився учасникам).

Акция на Думской, журналист
Акцию на Думской посетил иностранный журналист
Акция на Думской, плакаты
Пикет у мэрии
Пикет у мэрии, жцрналист

«Був з нами в мерії, пішов з нами на Преображенську, де ми стояли вздовж дороги з плакатами», – розповіла учасниця пікету.

Акція 13 липня 2024

Нагадаємо, що з недавнього часу ця акція не обмежується Думською площею. А як це було, дивіться на наших фото:

Пикет у мэрии, плакаты
Пикет у мэрии, шествие
Пикет у мэрии, шествие участников

Стаття на тему: Одеський фронт: як одесити домагаються від мерії виділяти допомогу ЗСУ.

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