«Гроші на ЗСУ»: традиційний пікет біля одеської мерії відвідав іноземний журналіст (фото)

І вже за традицією захід відвідав і кореспондент «Одеського життя».

А акція, що відбулася напередодні, мала особливість: її відвідав ізраїльсько-французький журналіст (принаймні, саме так він представився учасникам).

«Був з нами в мерії, пішов з нами на Преображенську, де ми стояли вздовж дороги з плакатами», – розповіла учасниця пікету.

Нагадаємо, що з недавнього часу ця акція не обмежується Думською площею. А як це було, дивіться на наших фото:

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