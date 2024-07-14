«Гроші на ЗСУ»: традиційний пікет біля одеської мерії відвідав іноземний журналіст (фото)

Вже кілька днів одеситам докучає аномальна спека, що накрила наш регіон… Проте це не стало перешкодою для учасників традиційної акції «Кава на Думській», які щотижня збираються на пікет у одеської мерії на Думській площі, не втомлюючись нагадувати владі, як треба розподіляти. гроші у дні війни.
І вже за традицією захід відвідав і кореспондент «Одеського життя».
А акція, що відбулася напередодні, мала особливість: її відвідав ізраїльсько-французький журналіст (принаймні, саме так він представився учасникам).
«Був з нами в мерії, пішов з нами на Преображенську, де ми стояли вздовж дороги з плакатами», – розповіла учасниця пікету.
Нагадаємо, що з недавнього часу ця акція не обмежується Думською площею. А як це було, дивіться на наших фото:
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