«Гроші на ЗСУ»: традиционный пикет у одесской мэрии посетил иностранный журналист (фото)

И уже по традиции мероприятие посетила и корреспондент «Одесской жизни».

А состоявшаяся накануне акция имела особенность: ее посетил израильско-французский журналист (по крайней мере, именно так он представился участникам).

«Был с нами у мэрии, пошел с нами на Преображенскую, где мы стояли вдоль дороги с плакатами», – рассказала участница пикета.

Напомним, что с недавнего времени эта акция не ограничиваетя Думской площадью. А как это было, смотрите на наших фото:

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