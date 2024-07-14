«Гроші на ЗСУ»: традиционный пикет у одесской мэрии посетил иностранный журналист (фото)

«Гроші на ЗСУ»: традиционный пикет у одесской мэрии посетил иностранный журналист (фото)

Уже несколько дней одесситам досаждает накрывшая наш регион аномальная жара… Тем не менее, это не стало препятствием для участников традиционной акции «Кофе на Думской», которые каждую неделю собираются на пикет у одесской мэрии на Думской площади, не уставая напоминать властьимущим, как надо распределять деньги в дни войны.

И уже по традиции мероприятие посетила и корреспондент «Одесской жизни».

Акция на Думской, участники

А состоявшаяся накануне акция имела особенность: ее посетил израильско-французский журналист (по крайней мере, именно так он представился участникам).

Акция на Думской, журналист
Акцию на Думской посетил иностранный журналист
Акция на Думской, плакаты
Пикет у мэрии
Пикет у мэрии, участники

«Был с нами у мэрии, пошел с нами на Преображенскую, где мы стояли вдоль дороги с плакатами», – рассказала участница пикета.

Акция 13 июля 2024

Напомним, что с недавнего времени эта акция не ограничиваетя Думской площадью. А как это было, смотрите на наших фото:

Пикет у мэрии, плакаты
Пикет у мэрии, шествие
Пикет у мэрии, шествие участников

Статья по теме: Одесский фронт: как одесситы добиваются от мэрии выделять помощь ЗСУ.

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