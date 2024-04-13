Акція на Думській: допомога військовим важливіша за тендери (фоторепортаж)

Напевно, цього вихідного сонячного весняного дня хтось устремиться до моря, на базар або просто вибереться на прогулянку… Але є небайдужі одесити, які щосуботи і за будь-якої погоди проводять акцію протесту перед мерією на Думській площі.
Сьогоднішня субота, 13 квітня 2024 року, не стала винятком.
«Цього сонячного весняного дня одесити не втомлюються нагадувати місцевій владі, що в нас йде війна і армія вимагає до себе уваги. А значить, фінансова допомога військовим важливіша за улюблені тендери чиновників»,
– пише Телеграм-канал «Одеське життя».
А після традиційної хвилини мовчання на згадку про загиблих захисників протестувальники пройшли до Катерининської площі, скандуючи свої вимоги: Гроші на фронт! та «У першу чергу ЗСУ!»
Акція на Думксьій проходить щотижня по суботах із серпня минулого року.
Автор фото Вікторія Кучурка