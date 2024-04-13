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Акція на Думській: допомога військовим важливіша за тендери (фоторепортаж)

Акція на Думській: допомога військовим важливіша за тендери (фоторепортаж)

Напевно, цього вихідного сонячного весняного дня хтось устремиться до моря, на базар або просто вибереться на прогулянку… Але є небайдужі одесити, які щосуботи і за будь-якої погоди проводять акцію протесту перед мерією на Думській площі.

Сьогоднішня субота, 13 квітня 2024 року, не стала винятком.

Акція протесту на Думській

Акція у мерії Одеси, 13 квітня

«Цього сонячного весняного дня одесити не втомлюються нагадувати місцевій владі, що в нас йде війна і армія вимагає до себе уваги. А значить, фінансова допомога військовим важливіша за улюблені тендери чиновників»,

– пише Телеграм-канал «Одеське життя».

А після традиційної хвилини мовчання на згадку про загиблих захисників протестувальники пройшли до Катерининської площі, скандуючи свої вимоги: Гроші на фронт! та «У першу чергу ЗСУ!»

Акція у мерії Одеси, 13 квітня-2

Акція у мерії Одеси, 13 квітня-3

Акція у мерії Одеси, 13 квітня-5

Акція у мерії Одеси, 13 квітня-6

Акція у мерії Одеси, 13 квітня-7

Акція у мерії Одеси, 13 квітня-8

Акція на Думксьій проходить щотижня по суботах із серпня минулого року.

Автор фото Вікторія Кучурка

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Редакція ПРОФІЛЬ
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