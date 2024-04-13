Акція на Думській: допомога військовим важливіша за тендери (фоторепортаж)

Літній Привоз 12 квітня: квіточки у м’ясному корпусі та спекотні ціни Квітень ще не добіг зеніту, та це якщо подивитись на календар, а от якщо на градусник… Літо, справжнє літо. Навіть про ціни люди кажуть, що вони «спекотні якісь». От так і не зрозуміла «сенсу» цього несподіваного висновку. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Рада ухвалила закон про мобілізацію: з нього виключили важливий пункт 11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації, який упродовж останніх місяців був предметом запеклих суперечок серед політиків і в суспільстві. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ