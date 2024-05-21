Громада Одеської області вирішила виміряти свою територію за 1,3 мільйона гривень

Візирська сільрада Одеського району замовила послуги з розробки проекту встановлення меж території громади за 1,3 мільйона гривень.
Про це повідомляє телеграм-канал “Одесской жизни”.
Сільрада Візирки шукає спеціаліста із землеустрою, який за 1 мільйон 350 тисяч гривень розробить проект щодо встановлення меж території Візирської сільської територіальної громади.
У системі електронних закупівель Prozorro зазначено, що аукціон призначено на 24 травня. Роботи мають бути виконані до кінця 2024 року.
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Довідка ОЖ
Визирську сільську територіальну громаду створено в червні 2019 року шляхом добровільного об’єднання територіальних громад сіл трьох сільських рад: Визирської, Первомайської, Любопільської.
У липні 2020 року увійшла до складу новоствореного Одеського району.
У листопаді 2020 року до Візирської громади приєдналися Дмитрівська, Кордонська та Калинівська територіальні громади. Нині у її складі 19 сіл.
Адміністративним центром Визирської сільської територіальної громади є село Визирка.
Раніше «Одеське життя» розповідала про історію назв населених пунктів Одеської області.