Новини Одеси та Одеської області

Громада Одеської області вирішила виміряти свою територію за 1,3 мільйона гривень

Громада Одеської області вирішила виміряти свою територію за 1,3 мільйона гривень

Візирська сільрада Одеського району замовила послуги з розробки проекту встановлення меж території громади за 1,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє телеграм-канал “Одесской жизни”.

Сільрада Візирки шукає спеціаліста із землеустрою, який за 1 мільйон 350 тисяч гривень розробить проект щодо встановлення меж території Візирської сільської територіальної громади.

У системі електронних закупівель Prozorro зазначено, що аукціон призначено на 24 травня. Роботи мають бути виконані до кінця 2024 року.

Читайте також: В Одесі можуть скасувати тендер на реконструкцію Іванівського мосту: причина

Довідка ОЖ

Визирську сільську територіальну громаду створено в червні 2019 року шляхом добровільного об’єднання територіальних громад сіл трьох сільських рад: Визирської, Первомайської, Любопільської.

У липні 2020 року увійшла до складу новоствореного Одеського району.

У листопаді 2020 року до Візирської громади приєдналися Дмитрівська, Кордонська та Калинівська територіальні громади. Нині у її складі 19 сіл.

Адміністративним центром Визирської сільської територіальної громади є село Визирка.

Раніше «Одеське життя» розповідала про історію назв населених пунктів Одеської області.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk