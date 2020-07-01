Формирование громад в Одесской области: между Визирской и Южненской ОТГ

Кабинет министров Украины утвердил перспективный план формирования территорий общин Одесской области. Село Сычавка Лиманского района, согласно этому документу, вошло в состав Южненской ОТГ. Туда же было включено и село Новые Беляры. Жителей Сычавки такое решение Кабинета министров, скажем так, просто потрясло и возмутило. 29 мая они устроили акцию протеста, не соглашаясь с решением правительства. Провели пикет перед зданием Одесской ОГА. Люди ожидали, что с ними встретится руководитель области Максим Куцый и объяснит, почему Одесская облгосадминистрация так резко и неожиданно изменила свои предыдущие решения о судьбе села.

Чем не «угодил» Южный?

Валентина Ободовская, депутат Сычавского сельского совета, на акции протеста заявила, что «по перспективному плану областной администрации Сычавский сельский совет входил в Визирскую громаду».

— Нам нужно объяснение, как это так получилось… Мы что, телята какие–то — куда отвели, туда и пойдем? Так получается?! — возмущается депутат.

По ее словам, в Сычавке не исключают судебной приостановки действия скандального правительственного решения: граждане настроены решительно и готовы обращаться даже в Европейский суд по правам человека.

По мнению сельчан, их населенный пункт должны были включить в состав Визирской ОТГ. Участники митинга отметили, что Визирка близка их населенному пункту из-за схожести проблем, чего о крупном Южном никак не скажешь.

— Если нас Южный заберет к себе, нам кранты, как говорится. Южному нужна земля. Люди им не нужны. Мы родились здесь, в селе, это наше. Мы вышли отсюда. И родители наши здесь жили. И отдать это? Нас разорвут, нас не будут спрашивать, что нам нужно. Нам потом будет очень стыдно, что мы не отстояли наше село, и оно развалится, — заявила от имени своих земляков жительница Сычавки Татьяна Невмержицкая.

Кроме того, в селе опасаются и закрытия школы, так как в Южном и без того их четыре, а также возможного перевода всех средств на развитие местной инфраструктуры именно в город.

— Село должно процветать. Если нас присоединят к городу, это уже будет не село. Село должно присоединиться к селу. Чтобы люди имели свои земли, чтобы люди хозяйничали на них, чтобы они что-то выращивали и своим детям оставляли. А мы в город можем и так пойти погулять, и они пусть к нам приходят. Мы против Южного ничего не имеем, — сказала жительница Сычавки Милана Артамоновна.

Жители Сычавки намерены ехать в столицу — протестовать под Кабмином.

Горячая точка на карте децентрализации

Губернатор Максим Куцый во время традиционного брифинга заявил, что утвержденный Кабмином план перспективного развития региона является окончательным.

— Решение уже принято, и те, кто остался недовольным этим решением, могут теперь обращаться только в суд, — заявил глава облгосадминистрации и добавил, что следующей задачей властей является проведение выборов в новосозданных громадах.

Лиманский район Одесской области — сегодня горячая точка в процессе децентрализации. Люди искренне поверили в намерение власти добровольного объединения громад на принципах, провозглашенных в законе.

В приморском селе Сычавка вопрос о присоединении или к соседнему селу Визирка, или к городу Южный уже давно обсуждается в спорах, пикетах, обвинениях, угрозах, войне компроматов.

Основной принцип объединения территориальных громад, как подчеркивается в профильном законе об объединении территориальных громад, — принцип добровольности, экономической эффективности, чтобы объединенная громада была экономически целесообразной, чтобы не ухудшилось положение людей, живущих в объединенной громаде, после ее объединения по сравнению с тем, что было до объединения громад. Сразу два населенных пункта предложили территориальной громаде Сычавки объединиться, в одном случае — в городскую территориальную громаду, во втором — в сельскую территориальную громаду.

Оба предложения долго, более одного года, обсуждались с общественностью села Сычавка. Вместе с тем слушания часто срывались, люди кричали и давили один на другого, доходило до оскорблений между людьми. Слушания 2015 года были перенесены на год, в 2016-м собирались несколько раз, каждый раз с эмоциональным накалом. По просьбе депутатов, сельский голова остановила слушания и внесла предложение провести консультативный опрос всего населения Сычавки путем проведения тайного голосования, при котором жители села должны были высказать свое мнение, к какой территориальной громаде они хотят присоединиться: к городской или к сельской.

Консультативный опрос (к слову — первый и единственный в Одесской области) состоялся 30 октября 2016-го. В нем приняли участие 935 жителей из 1600. За объединение с Визиркой проголосовали 515 жителей села (54,8%), за объединение с Южным — 409 человек (43,5%). Перевес «за Визирку» составил 11,3%. За процессом голосования следили наблюдатели и представители СМИ.

Поворот не туда

В Одесской областной государственной администрации разрабатывались различные варианты перспективного плана формирования территорий громад Одесской области. Варианты эти отправлялись на консультации в Офис Президента Украины. Эти письма были датированы 30 апреля, 7, 13 и 19 мая 2020 года.

В этих письмах областная госадминистрация неизменно подчеркивала необходимость присоединения Сычавки к Визирской ОТГ. И чиновники успокаивали жителей Сычавки, что целиком и полностью поддерживают устремления большинства.

И вдруг за несколько дней до заседания Кабинета министров Украины Одесская областная государственная администрация в письме первого заместителя главы области Вячеслава Овечкина резко изменила свою позицию относительно Сычавки, отдав предпочтение городу Южному.

Решение Кабинета министров, который поддержал предложения ОГА, в Сычавке вызвало не просто возмущение, а негодование и ярость. Горячие головы предлагали перекрыть стратегическую автотрассу Одесса — Киев, в центре Одессы устроить Майдан. Люди говорят, что решение Кабмина — пощечина и плевок жителям села, что власть наплевала на их волеизъявление.

Сычавка сегодня бурлит. Везде стоят группы людей, спорят, кричат. Появились и провокаторы, которые пытаются повернуть народный гнев в антивластное русло. Атмосфера накалена, и неизвестно, чем завершится противостояние в Сычавке.

Из первых уст

Валентина Попонина, председатель Сычавского сельского совета:

Мы пришли в Визирскую громаду не бедными родственниками, а с «приданым» — большой и перспективной рекреационной зоной. Мы должны сделать все возможное, чтобы к нам приезжали отдыхать люди со всей Украины.

Прежде всего, Визирская ОТГ — экономически успешная и перспективная громада, у которой есть значительный потенциал для развития всех населенных пунктов, входящих в нее. На ее территории работает крупнейшая в Украине порто-промышленная зона, которая уже сегодня обеспечивает жителей близлежащих сел, включая Сычавку, рабочими местами. Средства от налога на доходы физлиц будут поступать в бюджет ОТГ — это значительная сумма. Согласно проведенным предварительным экономическим расчетам, Визирская громада со временем может занять лидирующее место в Украине по доходам бюджета на душу населения. Мы приняли решение присоединиться к богатой громаде.

Был и другой вариант — Южный. Представители города пригласили нас и предложили в дальнейшем жителям Сычавки и Кошар пользоваться городскими детскими садами, школами, стадионами и парками. Однако мы хотим, чтобы у нас тут, на месте, были свои детские сады, школы и парки, чтобы мы могли организовывать интересный досуг для наших жителей здесь — в Сычавке.

От нашего сельского совета должно быть четыре или пять представителей среди 26 депутатов Визирской громады. Причем будут депутаты от разных населенных пунктов: и от Любополя, и от Першотравневого, и от Визирки — все это села, и проблемы у нас схожие. А если бы мы объединились с Южным, от нашего села был бы один депутат, которому вряд ли удалось бы что-то сделать.

Я рассчитываю на слаженную работу депутатского корпуса и надеюсь на то, что все у нас в Визирской объединенной территориальной громаде будет хорошо. Мы долго шли к тому, чтобы, развиваясь вместе с другими селами, обеспечить благополучие жителям Сычавки и Кошар.

Фото: Максим Куцый