Громада Одесской области решила измерить свою территорию за 1,3 миллиона гривен

Визирский сельсовет Одесского района заказал услуги по разработке проекта установления границ территории громады за 1,3 миллиона гривен.
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».
Сельсовет Визирки ищет специалиста по землеустройству, который за 1 миллион 350 тысяч гривен разработает проект по установлению границ территории Визирской сельской территориальной громады.
В системе электронных закупок Prozorro указано, что аукцион назначен на 24 мая. Работы должны быть выполнены до конца 2024 года.
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Справка ОЖ
Визирская сельская территориальная громада создана в июне 2019 года путем добровольного объединения территориальных громад сел трех сельских советов: Визирского, Первомайского, Любопольского.
В июле 2020 года — вошла в состав новообразованного Одесского района.
В ноябре 2020 года к Визирской громаде присоединились Дмитровская, Кордонская и Калиновская территориальные громады. Сейчас в ее составе 19 сел.
Административным центром Визирской сельской территориальной громады является село Визирка.
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