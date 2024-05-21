Громада Одесской области решила измерить свою территорию за 1,3 миллиона гривен

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».

Сельсовет Визирки ищет специалиста по землеустройству, который за 1 миллион 350 тысяч гривен разработает проект по установлению границ территории Визирской сельской территориальной громады.

В системе электронных закупок Prozorro указано, что аукцион назначен на 24 мая. Работы должны быть выполнены до конца 2024 года.

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Справка ОЖ

Визирская сельская территориальная громада создана в июне 2019 года путем добровольного объединения территориальных громад сел трех сельских советов: Визирского, Первомайского, Любопольского.

В июле 2020 года — вошла в состав новообразованного Одесского района.

В ноябре 2020 года к Визирской громаде присоединились Дмитровская, Кордонская и Калиновская территориальные громады. Сейчас в ее составе 19 сел.

Административным центром Визирской сельской территориальной громады является село Визирка.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об истории названий населенных пунктов Одесской области.