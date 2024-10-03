У Южному проводять в останню путь загиблого на війні сапера

Завтра, 4 жовтня 2024 року, жителі міста Южне Одеської області попрощаються зі своїм земляком, захисником України Олександром Михайловичем Лановенком.
Про це повідомили у Южненській міськраді.
Старший сапер 1-го інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу в/ч А7395, старший матрос ЗСУ Олександр Лановенко загинув 30 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Ольгівка Бериславського району Херсонської області.
4 жовтня оголошено у Южненській громаді Днем жалоби.
«О 10:00 вшануймо світлу пам’ять військовослужбовця хвилиною мовчання. Навіки в пам’яті, назавжди у строю!
Місце та час прощання незмінні, але не публікується, з метою уникнення втрат серед цивільного населення внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ російської федерації»,
– йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 24 вересня Южненська громада схилила голови перед загиблим героєм Дмитром Нефедовим, який прийняв свій останній бій у Донецькій області.