Епідпоріг в Одеській області перевищено: чи закриють школи на карантин

Про епідемічну ситуацію в регіоні розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Вірусологічний моніторинг вказує на циркуляцію вірусів грипу та інших вірусів.

Загальний рівень захворюваності на грип та ГРВІ зріс більш ніж на третину (35,3%). Понад 70% хворих – діти, переважно маленькі та 5-14 років. Госпіталізація хворих зросла на 64,5%. При цьому проти грипу щепилося 8200 жителів Одеської області.

Захворюваність на гострі кишкові інфекції зменшилася на 22,5%, залишаючись стабільною серед дітей вікових груп 1-4 роки та 5-9 років.

Станом на 6 лютого в Одеській області зареєстровано 4 підозри на спалах кору. У всіх дітей перебіг захворювання середньої тяжкості, вони – під постійним наглядом лікарів. Медики нагадують, що єдиним захистом від кору є вакцинація.

Захворюваність на COVID-19 залишається на низькому рівні, але зросла серед дорослих і дітей у 1,7 раза. Хворіють на ковід частіше дорослі. Зареєстровано 1 летальний випадок.

“Епідемічна ситуація залишається на постійному контролі, але потребує уваги та додаткових заходів для стримування поширення захворювання”, – зазначають медики.

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Чи можливий карантин в Україні

Наразі епідемічний поріг перевищено в трьох регіонах України: Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Проте поки що не передбачається введення карантинних заходів. Про це сказав головний державний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Згідно з його заявою, у 22 регіонах країни наразі фіксують збільшення захворюваності на ГРВІ, особливо серед дітей до 17 років, спричинене циркуляцією вірусів грипу A і B. Прогнозується, що до квітня грипові інфекції переважатимуть над коронавірусною інфекцією.

“У разі ускладнення епідситуації в тій чи іншій громаді, обласні комісії ТЕБ та НС мають право локально вдатися до заходів, спрямованих на зниження ризику та поширення епідемії. Заходи можуть включати запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо”, – пояснив головний санлікар.

Кузін наголосив, що наразі немає прогнозів щодо запровадження суворіших карантинних заходів, включно з широкомасштабним карантином у навчальних закладах по всій Україні.

“Такі заходи, як карантини або продовження канікул, зараз впроваджуються в тих регіонах країни, де є різке зростання захворюваності на ГРВІ або перевищення епідемічного порогу”, – додав він.

Нагадаємо, через спалах грипу з 2 лютого учнів ліцеїв Чорноморська перевели на онлайн навчання.