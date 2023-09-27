Горять схили в одеській Чорноморці: вогонь уже переходить на будинки (відео)

Сьогодні вдень, 27 вересня, спалахнули схили в Чорноморці в районі 133 причалу. Спочатку горіла суха рослинність, але через вітер вогонь швидко перекинувся на житлові будинки.

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

Люди намагалися загасити пожежу самотужки. На допомогу мешканцям приїхала одна пожежна машина.

На цей час відомо, що вигорів один приватний будинок, автомобіль та гараж.

Пожежники все ще не можуть загасити вогонь — через вітер він швидко поширюється. Також на схилах багато сухої трави, а язики полум’я піднімаються на рівень із невисокими деревами.

Пожежна небезпека

Зазначимо, що через високу температуру повітря та суху траву в Одесі та області підвищується пожежна небезпека. Також сильний вітер лише посилює ризик необережної поведінки з вогнем.

Правила поведінки з вогнем на відкритій місцевості:

не спалюйте суху траву чи листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарськими спорудами;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

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