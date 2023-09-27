Горят склоны в одесской Черноморке: огонь уже переходит на дома (видео)

Сегодня днем, 27 сентября, загорелись склоны в Черноморке в районе 133 причала. Сначала горела сухая растительность, но из-за ветра огонь быстро перекинулся на жилые дома.

Об этом сообщают одесские Телеграм-каналы.

Люди пытались потушить пожар своими силами. На помощь жителям приехала одна пожарная машина.

На данный момент известно, что сгорел один частный дом, автомобиль и гараж.

Пожарные все еще не могут потушить огонь — из-за ветра он быстро распространяется. Также на склонах много сухой травы, а языки пламени поднимаются на уровень с невысокими деревьями.

Пожарная опасность

Отметим, что из-за высокой температуры воздуха и сухой травы в Одессе и области повышается пожарная опасность. Также сильный ветер только усиливает риск неосторожного поведения с огнем.

Правила поведения с огнем на открытой местности:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Читайте также: